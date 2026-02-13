Universitario obtuvo triunfo ajustado ante Cienciano 2-1 y quedó a dos puntos del líder UTC

Parecía que Universitario no tendría problemas para sumar su segunda victoria en casa ante Cienciano, pero fue más complicado de lo que se esperaba. Sin embargo, el 2-1 a su favor le permite seguir avanzando en la tabla de posiciones del Apertura de la Liga 1. Se jugó en el Estadio Monumental de Ate con 50 mil personas y el arbitraje de Jordi Espinoza.

En el primer tiempo, la “U” comenzó mejor, pero pasado los 10’ Cienciano le tomó el pulso y atacó con peligro a la valla de Diego Romero, y pudo abrir con Neri Bandiera. Los merengues retomaron pasados los 30’ el control y es así que a los 38’ Jairo Concha con remate más colocado que fuerte, mandó el balón a la red, sorprendiendo al arquero paraguayo Falcón y puso el 1-0.

En el complemento, el cuadro estudiantil salió decidido a ampliar diferencias, y sobre los 68’ un buen pase de Jesús Castillo a José Carabalí quien cabeceó fuerte obligando el rechazo a medias del arquero Falcón, apareciendo el goleador Alex Valera para mandar el esférico a la red. Era el 2-0.

Sin embargo, Cienciano descontó a los 79’, luego de un tiro libre ejecutado por Alejandro Hohberg, que no pudo controlar firme el arquero Diego Romero que se metió con el balón en su portería, para el 2-1, dándole algo de suspenso al resultado del partido.

Pero la “U” no pudo ampliar diferencias perdiendo goles cantados, con los ingresados José Carabalí, y el debut esperado del español-senegalés Sekou Gassama, que en los 30 minutos que estuvo no aportó mucho. Con esta victoria, Universitario sumo 7 puntos y quedó de escolta del líder UTC (9), mientras que Cienciano se quedó con solo 3 puntos.

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO: Romero; Fara, Riveros, Inga; Polo, Castillo (Murrugarra), Pérez-Guedes (Calcaterra), Concha, Reyna (Carabalí); Alzugaray (Gassama) y Valera (Fertoli). DT: J. Rabanal.

CIENCIANO: Falcón; Aguilar, Núñez, Becerra (Amondaraín), Aguirre (Martinich); Barreto (Sandoval), Robles, Arias (Succar), Hohberg; Bandiera y Garcés. DT: C. Ruggeri

ÁRBITRO: Jordi Espinoza