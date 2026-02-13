Stade Rennes le ganó al líder PSG 3-1 que mañana podría ceder el trono al Lens si gana

Batacazo. Stade Rennes dio la sorpresa en la Ligue 1 de Francia, ya que se hizo fuerte el elenco rojinegro derrotando por 3-1 al favorito París Saint Germain, para mantenerse en zona de torneos internacionales y complicar al elenco parisino en la cima de la tabla de posiciones.

El partido fue parejo desde el inicio, aunque PSG fue la que tuvo el dominio del balón, pero ambos elencos tuvieron chances de cara al arco rival. A los 34’ abrió la cuenta Al-Tamari con un buen remate esquinado pegado al parante derecho, y luego Lepaul a los 69’ aumentó la distancia en el marcador para el Rennes.

La reacción del PSG llegó de inmediato. A los 71’, Osmane Dembélé descontó para meter de nuevo al partido al conjunto parisino, pero Embolo a los 81’ anotó el tercero del local y sentenció el cotejo. En el otro partido jugado hoy, Mónaco ganó 3-1 a Nantes. Rennes sumó 34 puntos y es quinto en la tabla, mientras que el PSG quedó con 51 unidades en el primer lugar, pero si mañana gana Lens a París FC, lo pasará.