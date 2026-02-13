«Son mentiras, el pacto mafioso sabe que no conseguirá los votos para vacar o censurar a Jerí», afirma Yonhy Lescano

El candidato presidencial de Cooperación Popular, Yonhy Lescano consideró que no prosperará el pedido de vacancia o censura al presidente interino José Jerí “porque las agrupaciones que lo pusieron y traicionaron al pueblo lo protegen y no conseguirán los votos”, enfatizó.

Lescano dio estas declaraciones tras conocer que APP y Podemos Perú firmarían el oficio para la convocatoria de un pleno extraordinario del Congreso para decidir la situación del actual mandatario.

“Ellos lo han puesto a Jerí en el gobierno. Son cómplices y lo protegen. Simplemente están diciendo palabras vacías para aparentar y limpiarse del pecado y la traición que cometieron contra el pueblo”, criticó.

En la víspera, Alianza por el Progreso y Podemos Perú anunciaron que firmarían el pedido para un pleno extraordinario; sin embargo, hasta ahora solo se cuenta con 74 de los 78 votos necesarios, pues varios parlamentarios de esas agrupaciones aún no habían suscrito el documento.

Yonhy Lescano calificó de manipulaciones y mentiras los actos que realizan las mencionadas agrupaciones políticas a las que consideró parte del pacto mafioso. “Ellos saben que no van a sacar los votos para censurarlos o vacarlo”, puntualizó

EN EL SUR DEL PAÍS

Esta semana, tal y como lo hace desde hace más de 20 años, Yhony Lescano participó como danzante en el homenaje a la Virgen de la Candelaria, en Puno.

Hoy jueves el candidato de Cooperación Popular recorre Moquegua e Ilo y mañana viernes 13 estará en la ciudad de Tacna, en su recorrido por la zona sur del país.