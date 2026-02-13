Regalos duraderos marcan la nueva tendencia en San Valentín

San Valentín se ha consolidado como una de las fechas comerciales más relevantes para Renzo Costa. En los tres últimos años, la marca ha registrado un crecimiento promedio de 11 % durante esta campaña, desempeño que atribuye a una lectura más precisa del comportamiento del consumidor y a una propuesta alineada a nuevas ocasiones de regalo.

Como parte de esta evolución, la empresa presenta una campaña orientada a dinamizar la categoría en un contexto donde la fecha ha estado históricamente dominada por obsequios de consumo inmediato, como flores, chocolates o experiencias puntuales. La estrategia plantea una alternativa basada en regalos con mayor valor de uso: productos funcionales y duraderos, pensados para acompañar la rutina diaria.

Bajo el concepto “Mi Persona Favorita”, la campaña amplía el universo del regalo al reconocer distintos vínculos que forman parte de la vida cotidiana: pareja, amigos, familia o incluso uno mismo. El enfoque busca flexibilizar la ocasión de compra y extenderla más allá del esquema tradicional centrado únicamente en la pareja.

Para esta temporada, la marca ha estructurado una selección de productos en distintos rangos de precio, con opciones desde S/70. El portafolio incluye accesorios de cuero de alta rotación, como charms y monederos, así como nuevos ingresos como porta lentes y porta pasaportes. La propuesta se complementa con billeteras, carteras y morrales en diversos diseños y formatos. Todas las piezas mantienen los estándares de calidad, diseño y funcionalidad que caracterizan a la marca y apuntan a atender las necesidades de distintas generaciones.

“A diferencia de los regalos tradicionales asociados a la fecha, estos productos acompañan a quien los recibe en su rutina diaria, extendiendo el significado del gesto más allá del 14 de febrero y convirtiéndose en un recordatorio constante del vínculo celebrado”, señaló Andrea Cabanillas, gerente comercial de Renzo Costa.

Con esta campaña, la empresa busca reforzar su posicionamiento como alternativa dentro de la categoría regalos en una fecha clave del calendario comercial, apostando por artículos de mayor permanencia y uso continuo.