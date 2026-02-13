Presidenta del INPE realiza supervisión inopinada en el Penal del Callao

Con la finalidad de reforzar la seguridad interna y el régimen de vida de los internos



La presidenta del INPE, Shadia Valdez Tejada, realizó una supervisión inopinada en el establecimiento penitenciario del Callao, con la finalidad de reforzar la seguridad interna, prevenir actos ilícitos y mantener el principio de autoridad.

Luego con el objetivo de prevenir actos ilícitos y fortalecer la seguridad interna del centro penitenciario ingresó al pabellón 6 del penal del Callao, en la que pudo constatar el régimen vida que llevan los internos, recorrer los pasadizos, ambientes y patio para comprobar el principio de autoridad que se imponen en el penal.

Asimismo, la autoridad penitenciaria supervisó el funcionamiento de los talleres de confecciones de las empresas Palmerezzi e Hilos Dorados, que dan trabajo a más de sesenta internos de este centro penal.



Valdez Tejada constató el proceso de elaboración de las diversas prendas de vestir que confeccionan para estas empresas que tienen convenio con el INPE, a través de la política de Cárceles Productivas. También verificó el trabajo que realizan los internos en el taller de joyería y el de estampado de polos.

En el recorrido por el centro penitenciario la presidenta encargada del INPE estuvo acompañada del director de la Oficina Regional Lima, Segundo Adán Rojas Ruiz, y del director del penal del Callao, Julio César Falcón Cruzado.

Estas acciones forman parte de las estrategias permanentes para garantizar el orden y el control en los establecimientos penitenciarios del país.