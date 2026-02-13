Minedu anuncia reingeniería total del Pronabec para corregir deficiencias

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, anunció que este año su sector entregará 10 000 Becas 18 con un riguroso criterio académico, al tiempo que dispuso la reingeniería total del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) para corregir las deficiencias encontradas.

“Las 10 000 becas serán otorgadas únicamente a los estudiantes que obtuvieron las más altas calificaciones en el examen; no accederán al beneficio quienes no acrediten la suficiencia académica necesaria”, indicó.

En una conferencia de prensa, el ministro Figueroa informó que ha solicitado a la Contraloría General de la República que realice una auditoría integral del Pronabec y sus recursos para transparentar el correcto uso del dinero de todos los peruanos.

Asimismo, indicó que el Ministerio de Educación (Minedu) presentará ante el Consejo de Ministros una propuesta para modificar el reglamento de la ley que crea el Pronabec con la finalidad de corregir todos los problemas encontrados en los dos últimos meses.

“Lo que hoy iniciamos es una reestructuración integral que permita maximizar el retorno de una inversión pública que supera los mil millones de soles anuales, mediante criterios de mérito verificable, alineamiento estratégico y corresponsabilidad, en concordancia con estándares internacionales de alto desempeño”, señaló.

“Lo que se ha encontrado es decepcionante”

El titular de Educación señaló que al asumir el cargo el 15 de octubre dispuso que se evalúe de manera integral los resultados de una inversión de más de 1400 millones de soles en becas realizada por el país. “Lo que se ha encontrado es decepcionante, lamentable, preocupante e irresponsable”, afirmó.

Refirió que las 20 000 Becas 18 ofrecidas por la anterior gestión no tenían presupuesto asignado y que las becas de los beneficiarios de los años anteriores tenían un faltante de más de 203 millones de soles, lo que dejaba sin continuidad en sus estudios a más de 63 000 becarios.

Agregó que el Pronabec ha otorgado y financiado becas a postulantes que no obtuvieron el puntaje necesario en el examen de preselección y que, además, paga a estudiantes becarios que recurrentemente desaprueban una y hasta dos veces un mismo curso.

Entre otras deficiencias, mencionó que miles de jóvenes abandonan la beca que les otorga el Estado y precisó que, entre 2021 y 2025, hubo 3790 becarios que perdieron la beca, la mitad de ellos de Beca 18.

El ministro Figueroa indicó que el Gobierno de transición tiene como meta la transferencia ordenada y transparente al nuevo Gobierno, y también entregar un Pronabec saneado y eficiente, con los recursos económicos destinados exclusivamente para aquellos jóvenes que se lo merecen.

“Queremos evitar que los peruanos sigamos financiando becas a jóvenes que lamentablemente no tienen un rendimiento académico de excelencia y que, además, estudian carreras profesionales que el país no requiere con urgencia”, concluyó.