Miguel Bueno: El Senado debe ser el motor de transparencia para acabar con la corrupción

El candidato al Senado por Libertad Popular, Miguel Bueno Olazábal, expuso hoy su visión para transformar el Congreso mediante un Senado bicameral que establezca el equilibrio de poderes, quitando las atribuciones dictatoriales que hoy se le atribuye a la cámara.

Por eso, Bueno, propuso ajustes institucionales para restaurar el balance de poderes y un esfuerzo educativo cívico que empodere a la ciudadanía en el monitoreo permanente. “La política es vocación de servicio, no negocio: mejor muerto que corrupto”, subrayó, posicionándose como una opción de integridad y eficiencia para erradicar la corrupción estructural desde el Senado.

Destacó la necesidad de plataformas digitales en tiempo real para que cualquier ciudadano acceda a presupuestos, anexos y procesos de contratación, eliminando intermediarios y opacidad que facilitan la corrupción. “Todo debe ser transparente, como una secuencia tipo blockchain en el gasto público; así se acaba con los que pagan por trámites o los retienen”, afirmó Bueno, criticando prácticas opacas en concesiones y acuerdos gobierno a gobierno.

Miguel es abogado y catedrático universitario, con más de 30 años de ejercicio profesional. Integró una Comisión Revisora del Código Civil y el Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República de forma honoraria. Miembro del Instituto del Ciudadano. Fue gerente corporativo por más 25 años en el sistema financiero. Es actual candidato al Senado Nacional por el partido Libertad Popular, con el número 9. Sus propuestas son: Inclusión financiera, institucionalidad y reforma del Estado, educación cívica, anticorrupción y meritocracia.