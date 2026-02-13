Manolo Rojas recordó momentos dificiles de su infancia en La Última de Asián por Vemax tv

Con la chispa que lo caracteriza, el ‘brother Pablo’, Manolo Rojas llegó al set de Vemaxtv para una conversación imperdible con Jaime Asián, conductor de La Última de Asián, que se estrenó en dicha televisora por cable los martes y jueves a partir de las 9:00 de la noche.

El reconocido humorista de 63 años recién cumplidos, hizo un recorrido de su extensa historia y el difícil camino hasta consolidarse como uno de los mejores artistas de nuestro país. Se conmovió al recordar sus inicios a los 8 años. «Empecé cantando cuando era un niño», contó Manolo orgulloso de todo lo conseguido hasta la actualidad.

Hoy, el cantante, compositor, actor y cómico puede respirar tranquilo porque tiene la oportunidad de brindar seguridad económica a sus hijos y nietos. «Tengo varias metas por cumplir como escribir mi libro, protagonizar una película y reabrir mi restaurante en Huaral».

Cierra etapa política

Manolo Rojas incursionó en la política en dos ocasiones sin éxito. Por ello, cerró esta etapa, prefiere vivir tranquilo al lado de su familia. «Mi paz no tiene precio. Me decían que iba a llevar vedettes al Congreso», añadió a La Última de Asián.

Indicó que hace varios años cambió su vida para bien. «No tomo licor, voy al gimnasio y como saludable».

Hincha de Susy

Una de sus grandes invitación es la de Susy Diaz. El artista aplaudió su trabajo en el Parlamento y lo alcanzado en su vida personal. «Ella es muy inteligente».

Finalmente, imitó al exfutbolista, Jefferson Farfán causando ka la risa de nuestro conductor Jaime Asián.