Lince: parejas de adultos mayores renovaron sus votos matrimoniales en emotiva ceremonia por San Valentín

Cientos de adultos mayores celebraron la renovación de votos matrimoniales de parejas con más de 50 años de unión y amor en el distrito de Lince.

En un ambiente lleno de amor en el marco del Día del Amor y la Amistad , la Municipalidad de Lince celebró la ceremonia “Corazones con Historia”, donde cientos de adultos mayores se reunieron para ser testigos de la renovación de votos matrimoniales de parejas del distrito, algunas con más de cinco décadas de vida compartida.

Entre las historias que conmovieron a los asistentes destacó la de Marcelo Poémape (76) y Clara Ríos (89), quienes tras 47 años de matrimonio se han consolidado como los “Reyes del calzado”. Desde su taller de zapatería artesanal han salido adelante con esfuerzo y unión, convirtiéndose en un verdadero ejemplo de vida.

Asimismo, Damián Mendoza (79) y Rosa Gonzales (74) cautivaron al público con su historia de casi 60 años. Su amor nació en un taller mecánico, donde la sazón de los platos que Rosa le llevaba a diario a su esposo fue el ingrediente principal de un romance que hoy celebran, como cada aniversario, el 14 de febrero.

Al respecto, la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, destacó el valor de estos testimonios: “Es profundamente inspirador ver que nuestros vecinos mantienen vivo un amor sincero. La lealtad y la comunicación son los pilares de un matrimonio sólido. Como gestión, reafirmamos nuestra labor de seguir impulsando los valores que nos unen no solo como distrito, sino como una verdadera familia”.

Como parte de la celebración, se desarrolló la “Feria del Amor”, un espacio donde los integrantes del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) exhibieron su talento en rubros como zapatería, bisutería, pintura y tejido a crochet.

Esta iniciativa se suma a los talleres artísticos, las «Verbenas de Viernes» y el programa «CIAM en tu parque», con los que la gestión municipal liderada por la alcaldesa Schnaiderman garantiza espacios de calidad de vida y productividad para los vecinos linceños.