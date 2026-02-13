Lima Metropolitana: San Juan de Lurigancho es el distrito con la mayor cantidad de matrimonios

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en Lima Metropolitana se registraron 22 810 matrimonios y 9342 divorcios durante el 2024, siendo el distrito de San Juan de Lurigancho el de mayor cantidad con 1923 y 610, respectivamente, según información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En cuanto a casamientos, siguen en la lista los distritos de Santiago de Surco (1663), San Martín de Porres (1282), Comas (1273), San Juan de Miraflores (1159), Villa María del Triunfo (1077), Ate (915), Los Olivos (897), Lima (815), Villa El Salvador (773) y Miraflores (762). En contraste, Santa María del Mar (9), San Bartolo (18), Pucusana (21), Punta Negra (43), Punta Hermosa (47), Santa Rosa (62) y San Luis (92) mostraron menor registro.

De otro lado, los distritos que mayor cantidad de divorcios registraron en 2024 fueron San Martín de Porres (599), Santiago de Surco (536), Comas (506), Los Olivos (504), Lima (458), San Juan de Miraflores (413) y Chorrillos (363); mientras que menor registro hubo en Santa María del Mar (4), Pucusana (7), San Bartolo y Punta Hermosa (8 en cada caso), Punta Negra (13), Santa Rosa (21), Ancón (39) y Cieneguilla (42).

Más matrimonios en Lima Metropolitana, Arequipa y Piura

A nivel nacional, Lima Metropolitana concertó la mayor cantidad de matrimonios registrados en 2024, con 22 810, seguido de Arequipa (4934), Piura (3602), Cusco (3495), la Provincia Constitucional del Callao (3092) y La Libertad (3023). En contraste, donde se celebraron menos nupcias fue en Madre de Dios (281), Tumbes (449), Huancavelica (465), Amazonas (508), Pasco (525), Moquegua (560) y Apurímac (755).

Respecto a los divorcios, la mayor cantidad se registró en Lima Metropolitana (9342), seguida de la Provincia Constitucional del Callao (1281), Lambayeque (695), la Región Lima (643), Arequipa (592) y La Libertad (537). Por el contrario, los menores registros correspondieron a Pasco (34), Huancavelica (36), Amazonas (48), Madre de Dios (62) y Apurímac (64).

Matrimonios disueltos por divorcio duraron en promedio 15 años

Durante el año 2024, los matrimonios disueltos por divorcio registraron una duración promedio de 15 años: del total de divorcios el 22,8% entre los 6 a años de matrimonio; el 19,5% ocurrió tras 31 y más años de unión y el 16,2% luego de 11 a 15 años de unión.

Asimismo, la estadística revela que, en el año 2023, los matrimonios disueltos en el menor periodo de tiempo (hasta 3 años de duración) aumentaron en 1,8 puntos porcentuales; y los divorcios en el mayor tiempo (31 y más años) aumentaron en 1,0 punto porcentual.

La tasa de rupturas del vínculo matrimonial durante el 2024 fue aproximadamente 25 divorcios por cada 100 matrimonios inscritos. En comparación con el año 2023, se registró un incremento mínimo de 0,2 divorcios, manteniéndose estable.