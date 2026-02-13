La municipalidad de San Martín de Porres revoca la licencia del terminal Marco Polo en Fiori





El operador del terminal objeta la decisión administrativa, argumentando vulneración de procedimientos y prepara recursos legales ante las instancias competentes. ¿Qué dijo el municipio?

Tal como ocurrió en diciembre del 2022 con el exalcalde Julio Chávez, ahora, en el último año de su gestión, el burgomaestre Hernán Sifuentes, beneficia directamente a la empresa Gerais del grupo Wong, con la Resolución de Gerencia Municipal N° 021-2026:GM de la municipalidad de San Martín de Porres del 6 de febrero, que revoca la Licencia de Funcionamiento N° 47200-2023 del Terminal Terrestre “Marco Polo” de la Empresa de Transportes Flores Hnos. SRL, ubicado en la Av. Marco Polo No 1657 – Urb. Fiori del citado distrito.

Así lo advirtió el presidente de la residencial Luis A. Sánchez en Fiori, Cleto Rodríguez Arquinigo, quien explicó que el cierre del terminal Marco Polo es un viejo anhelo del grupo económico dueño del terminal terrestre Plaza Norte, que busca eliminar cualquier competencia y tener el monopolio del transporte interprovincial en el norte de Lima, que genera ingresos por 4 millones 200 mil soles mensuales.

“La intención de Gerais no sólo es desaparecer los terminales en Fiori, sino todos los centros comerciales y el mercado de productores que le hacen competencia a sus negocios como Plaza Norte y su terminal terrestre. Ya tienen en su poder el local del exterminal Fiori, quieren comprar la zona de bancos en el cruce de las avenidas Panamericana Norte y Tomás Valle, y apuntan a cerrar el terminal Marco Polo y el Mercado de Productores para comprar esos terrenos y construir miles de departamentos, cuyos futuros propietarios serán sus potenciales clientes”, declaró.

Revocatoria no se ajusta a la Ley

El gerente del terminal Marco Polo, Pastor Flores Chávez, señaló que en el afán de favorecer a la empresa Gerais, la municipalidad de SMP ha vulnerado el debido procedimiento de la revocatoria, para dejar sin efecto la licencia de funcionamiento, «alegando vicios de origen que deben ser evaluados en un procedimiento de nulidad de acto administrativo, pero considerando que ya han transcurrido más de dos años de la emisión desde la licencia de funcionamiento no pueden declarar la nulidad, por lo que legalmente corresponde recurrir a la vía judicial».

Advirtió que, saltándose el debido proceso, «quieren revocar de forma inmediata la licencia y proceder a la clausura, forzando la aplicación de la figura de la revocatoria que únicamente es aplicable cuando devienen circunstancias posteriores a la emisión del acto que afecta la validez con efecto futuro».

Por ello, el 11 de febrero el representante de la Empresa transporte Flores Hnos S.R.L. interpuso un recurso de nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 021-2026-GM/MDSMP, que revoca la licencia de funcionamiento N° 47200-2023.

“Resulta lamentable que se pretenda desconocer el deber de respetar el debido procedimiento que obliga a la administración a notificar íntegramente toda la documentación que sustente los informes que dan lugar al proceso de revocatoria instalado en nuestra contra”, dice el documento dirigido al alcalde de la municipalidad distrital de San Martín de Porres.

En la solicitud de nulidad se advierte que “pretenden cuestionar que el Certificado de Licencia de Funcionamiento N° 47200-2023 no sería un acto administrativo válidamente otorgado, fundamento legal que únicamente puede ser cuestionado mediante un procedimiento de nulidad de Oficio, regulado en el Art. 213 del TUO de la Ley 27444, y considerando que el acto administrativo que pretende cuestionar fue emitido en el mes de febrero del año 2023, ha transcurrido en exceso el plazo declarar la nulidad en sede administrativa, por lo que correspondería en demandar la nulidad por lesividad en sede judicial”.

Es el modus operandi

Tanto Cleto Rodríguez como Pastor Flores, coincidieron en remarcar que «es un modus operandi de cómo el poder económico se convierte en poder político, y que como no pueden clausurar todos los negocios grandes, vía convenio declarado ilegal por el concejo de SMP, el poder económico de Erasmo Wong utiliza a la gestión municipal de Hernán Sifuentes como ejecutores de su plan inmobiliario con la política de primero te cierro, te clausuro, y después te compro como terreno.

Versión de la comuna de SMP

En respuesta, la Municipalidad de San Martín de Porres dijo que la revocatoria de la licencia del terminal Marco Polo se fundamentó en el artículo 214.1.1 del TUO de la Ley N° 27444 y la Ordenanza N° 567/MDSMP. Sostiene que la empresa Flores Hnos. S.R.L. no presentó certificados ambientales ni estudios de impacto vial vigentes, requisitos obligatorios para el funcionamiento.

Desde el municipio aseguraron que el procedimiento cumplió con el debido proceso y el derecho de defensa de los involucrados. El titular de la licencia pudo presentar descargos y pruebas, y la resolución fue notificada formalmente en el domicilio registrado. La clausura del terminal, afirmaron, deriva de la invalidez de la licencia y no constituye una sanción personal.

Corporación E. Wong

Corporación E. Wong y Plaza Norte niegan cualquier participación en la revocación de la licencia, señalando que el conflicto involucra exclusivamente a la municipalidad y los administrados. El grupo Wong niega vínculo con el proceso de clausura del terminal Marco Polo

La representación de Plaza Norte, operado por la Corporación E. Wong, aseguró no tener relación directa ni indirecta con el proceso de revocación de la licencia del terminal Marco Polo.

“Nosotros también nos acabábamos de enterar de este asunto. Por lo que se ve, es un tema entre la Municipalidad de San Martín y el administrado. No tenemos por qué estar involucrados en este tema absolutamente ajeno a nosotros”, manifestó el gerente Edgar Callo.