Fiscalía contra la Trata de Personas logra detención para sujeto por pornografía infantil en La Victoria (VIDEO)

El Equipo 1 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, a cargo de la fiscal provincial Evelyn Taboada De la Cruz, consiguió la detención preliminar judicial de un sujeto de 47 años investigado por el delito de pornografía infantil agravada en agravio de menores de edad en proceso de identificación, en el distrito de La Victoria.

De acuerdo con la investigación, a cargo de la fiscal adjunta provincial Alexandra Cáceres Villena, el hoy detenido habría acumulado cientos de fotografías y videos de abuso sexual infantil, y habría difundido este material a través de un aplicativo de mensajería instantánea.

La investigación inició en julio de 2025 luego de una alerta internacional enviada por Google NCMEC (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, por sus siglas en inglés), y que fue recibida por la Policía Nacional del Perú (PNP). Ello con el fin de realizar una investigación conjunta y esclarecer los hechos que vinculan al investigado con la presunta posesión, fabricación y distribución de materiales ilícitos.

La diligencia fiscal se efectúa con el apoyo de la organización cooperantes Our Rescue, la División de Ciberprotección Infantil de la PNP y también comprende el allanamiento de la vivienda del investigado. Asimismo, se viene incautando celulares, memorias USB, computadoras y otros dispositivos electrónicos que son examinados in situ para verificar material incriminatorio a través de su almacenamiento físico y en línea.

Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a delitos graves como la pornografía infantil y la trata de personas.