Facultad de Derecho de la UNMSM ofrece Post Grado a magistrados de Corte Superior de Justicia

En medio de una destacada jornada académica, la Unidad de Posgrado de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM (UPG), ofreció a los magistrados y funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima, su compromiso de efectuar una excelente formación jurídica y de especialización, poniendo en sus manos los estudios para optar los grados de Magister y Doctorado, en el Proceso de Admisión 2026-I.

El evento, estrictamente académico, fue inaugurado por el Decano de la FDCP, Dr. José Félix Palomino Manchego, quien destacó la trascendencia del posgrado, como un espacio de especialización rigurosa, reflexión crítica y actualización permanente frente a los desafíos contemporáneos del Derecho.

“Tenemos a los más destacados maestros del Derecho y la Ciencia Política del país, en nuestras aulas. Profesores de primer nivel, se trata de prestigiosos juristas de la administración de justicia y reconocidos abogados litigantes”, sostuvo.

El acto académico dirigido a los magistrados y altos funcionarios de la CSJL contó con las exposiciones magistrales a cargo de los docentes, Mag. Julio Pozo Sánchez, quien abordó la “Reivindicación y prescripción adquisitiva de dominio, a propósito del último pleno casatorio”.

También, el Mg. Rafael Vega Llapapasca, que desarrolló las “Modificaciones a la colaboración eficaz”, examinando los cambios normativos y su impacto en el proceso penal.

Además del Dr. Fidel Mendoza Llamacponcca, que expuso sobre la “Problemática sobre la aplicación temporal de la ley de reforma de las consecuencias accesorias en el lavado de activos”.

Para cerrar con broche de oro la jornada intervinieron los doctores, Alexei Sáenz Torres, Coordinador Académico de la Maestría en Ciencias Penales, y Héctor Martínez Flores, Coordinador Académico de la Maestría en Derecho Procesal.

Las inscripciones están abiertas hasta el 26 de marzo; el examen de suficiencia académica será el 28 de marzo y la entrevista el 29 de marzo. La modalidad es presencial y virtual. Para mayor información puedes llamar o escribir por whatsapp al celular 902 425 302 o ingresar a la página web: https://upgderecho.unmsm.edu.pe/ o a las redes sociales: https://www.facebook.com/upgderecho.unmsm; o al Instagram: posgradodederechounmsm.