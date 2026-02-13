Día de San Valentín: Migraciones otorga la nacionalidad a 24 ciudadanos

¡El amor los hizo peruanos! En el marco de las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad, la Superintendencia Nacional de Migraciones otorgó la nacionalidad peruana a 24 ciudadanos provenientes de tres continentes en una emotiva ceremonia que representó el encuentro de culturas, diversidad y riquezas que fortalecen y nutren a nuestra nación.

La actividad fue dirigida por el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares Ramírez, y la gerente general, Liseth Melchor Infantes, en el auditorio de la entidad, ubicado en el distrito de Jesús María.

Los nuevos compatriotas obtuvieron la nacionalidad peruana en la modalidad de matrimonio y actualmente ejercen profesiones como contadores, docentes, comerciantes, publicistas, economistas, ingenieros, médicos, entre otros.

Estas personas se conocieron y enamoraron de un connacional en diversas circunstancias y, en algunos casos, el idioma, la cultura o la distancia no fueron obstáculo para que la relación amorosa culmine en el matrimonio.

Dos años después de esta unión, presentaron sus trámites de nacionalización lo que culminó con la entrega de su Título de la Nacionalidad Peruana, el cual deberá ser mostrado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para gestionar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Ellos provienen de Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, India, Honduras, México, República Dominicana, Ucrania y Venezuela, y tienen entre 24 y 51 años.

Durante su intervención el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares, destacó la contribución de los migrantes en el desarrollo del Perú a lo largo de nuestra historia.

“Los migrantes han contribuido a ser del Perú un país pujante, más maduro y próspero. Sus hijos y su descendencia se sentirán orgullosos de ustedes que decidieron en base al amor que hoy los une, ser peruanos por elección”, resaltó el funcionario.

Asimismo, reiteró que su gestión impulsará la creación del Museo de la Migración con el objetivo de poner en valor la memoria histórica del Perú y los migrantes que contribuyeron con el desarrollo del país.

“Anuncio la creación del Museo de la Migración en el Perú, tenemos abundante material que queremos poner en valor y a disposición del público para que conozcan a aquellos que vinieron al Perú, aquellos que se hicieron peruanos y aquellos que formaron su nacionalidad conjuntamente con los que nacieron aquí”, comentó.

Desde el 2025 a la fecha, Migraciones ha otorgado la nacionalidad por matrimonio a 679 personas, de ellos el 57% corresponde a mujeres y el 43% a varones. Los nuevos peruanos provienen de 61 países de América, Asia y Europa, siendo el continente americano el que concentra el 76% del total.