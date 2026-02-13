Alianza Lima visita a Alianza Atletico en Trujillo y va por el triunfo, tras eliminación de Libertadores

A voltear la página. Alianza Lima visita mañana sábado por la noche (8:00 p.m.) a Alianza Atlético, que hará de local en la ciudad de Trujillo, por la tercera fecha del Apertura de la Liga 1, donde los íntimos quieren mantener la racha de victorias, sacudiéndose de lo ocurrido en la Copa Libertadores, en donde quedaron eliminados tempranamente a manos del 2 de Mayo de Paraguay.

A un día de cumplir sus 125 años de fundación, el club íntimo irá con su mejor oncena para este partido, ya que ahora se mete de lleno a la Liga 1, en el objetivo de ganar el título de la temporada, y así evitar que su rival eterno Universitario de Deportes, logre el Tetracampeonato. Actualmente es uno de los punteros del Apertura con 6 puntos.

Pablo Guede el técnico argentino de los blanquiazules, anuncia dos cambios en el once titular, con los ingresos de Fernando Gaibor y Piero Cari desde el vamos, manteniendo en ofensiva al tridente conformado por el ecuatoriano Eryk Castillo, Paolo Guerrero y Kevin Quevedo.

Por su parte, Alianza Atlético, con su guía argentino Federico Urciuoli, busca sumar su segundo triunfo de local, tras el revé sufrido en Andahuaylas ante Los Chankas por 1-0. Mantiene la base de la oncena titular con su goleador Robaldo como carta de gol.

ALINEACIONES

ALIANZA ATLÉTICO: Prieto; Perleche, Suárez, Guzmán, Gordillo; Díaz, Muñoz, del Castillo, Lupu, Penilla y Robaldo. DT: F. Urciuoli.

ALIANZA LIMA: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Carvajal; Gaibor, Vélez, Cari; Castillo, Guerrero y Quevedo. DT: P. Guede.

ÁRBITRO: Edwin Ordoñez

HORA: 8:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Mansiche de Trujillo