A.C. Milán venció a Pisa 2-1 y mete presión al líder Inter acercándose a solo cinco puntos

Por la fecha 25 de la Serie “A” del Calcio Italiano, el AC Milán obtuvo un laborioso triunfo de visitante sobre el Pisa por 2-1, y con ello acortó distancias sobre el líder Inter a cinco unidades (53-58). Los “rossoneros” terminaron con diez jugadores, por la expulsión del francés Rabiot en el final del cotejo.

Los goles del AC Milán, los convirtieron Loftus-Cheek a los 39’ y el croata Luca Modric a los 85’, habiendo descontado el chileno Felipe Loyola a los 71’. Pisa pudo empatar, pero erró un lanzamiento penal el alemán Niclas Fullkrug a los 56’.

La fecha continúa mañana con estos partidos: Como-Fiorentina; Lazio-Atalanta; Inter-Juventus. Principales Posiciones: Inter de Milán 58; AC Milán 53; Nápoles 49; Juventus 46; Roma 46; Como 41; Atalanta 39; Lazio 33; Udinese 32; Bolonia 30.