Tolerancia cero: Reiteran prohibición del servicio de mototaxi

Con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los usuarios y peatones, la Municipalidad de San Luis realizó un operativo contra mototaxis, a fin de continuar erradicando los vehículos menores que no cuentan con documentos en regla y que brindan el servicio de manera informal.

El operativo desarrollado en la avenida Circunvalación y en la avenida Nicolás Ayllón estuvo liderado por la Subgerencia de Fiscalización, Control Municipal y Transporte, con el apoyo de la Policía de Tránsito y del Serenazgo de la comuna.

“El operativo es por los vehículos menores que desacatan la ordenanza municipal que prohíbe la prestación del servicio de mototaxis en la zona plana de San Luis”, dijeron voceros del municipio.