Midis inicia capacitación a 300 jóvenes universitarios para aportar al desarrollo y la inclusión social en nuestro país

• Se inauguró el Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social (PEUDIS), que formará a jóvenes para participar en acciones de desarrollo social e inclusión social.

El compromiso de los jóvenes con el desarrollo social del país se pone en marcha. Trescientos universitarios y egresados de los dos últimos ciclos de universidades públicas y privadas de todo el país iniciaron su capacitación en el Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social (PEUDIS), iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) orientada a fortalecer sus conocimientos sobre políticas sociales y el trabajo del Estado en favor de la población más vulnerable.

La ceremonia de inauguración se realizó en Palacio de Gobierno. Durante la jornada, los jóvenes recibieron una clase magistral de la expresidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino.

Asimismo, la clase inaugural fue dictada por el jefe de la División de Protección Social y Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Pablo Ibarrarán, quien abordó los principales retos de las políticas sociales en la región.

El PEUDIS es un programa certificado por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna y la Universidad Católica de Santa María. A lo largo del curso, los participantes conocerán cómo funcionan las políticas y programas del Midis, y desarrollarán capacidades para analizar, diseñar, implementar y evaluar intervenciones sociales desde sus propios territorios.

En esta primera edición, el programa se desarrolla en modalidad virtual, lo que permite la participación de jóvenes de todas las regiones del país sin necesidad de trasladarse. La plana docente está conformada por directores generales y ejecutivos del Midis y de sus programas sociales, así como por especialistas nacionales e internacionales con experiencia en gestión pública y políticas sociales, quienes compartirán casos reales, aprendizajes y buenas prácticas del trabajo en el Estado.

Entre los ponentes se encuentran el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, las exministras de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante Suárez y Ariela Luna, así como el exministro de Salud, Óscar Ugarte; además de reconocidos profesionales como Vlado Erick Castañeda Gonzales, Dante Mendoza Antoniolli, Hugo Ramiro Gómez, Kurt Burneo, Martha Zully Vicente Castro, entre otros.