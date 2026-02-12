IRTP lanzará programa informativo desde la macrorregión oriente

Gracias al trabajo comprometido del personal de la filial Pucallpa. Se generarán contenidos interculturales desde Loreto, Madre de Dios y San Martín.

Luego de su visita de supervisión a la filial de Pucallpa, la jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Cinthia Ramírez Santillana, anunció que, a partir del segundo trimestre de este año, se lanzará un programa informativo desde dicha ciudad amazónica.

Para tal efecto, se generarán contenidos informativos y culturales de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Ucayali y San Martín. Esto será transmitido para todos esos departamentos del Perú y también estará en la parrilla noticiosa de TVPerú.

“El programa ofrecerá información local de interés público, con aportes periodísticos desde las distintas regiones del oriente peruano. Esta articulación permitirá fortalecer la regionalización de los contenidos, que es una de las prioridades que impulsamos desde el IRTP”, enfatizó.

En esa línea, dijo que continuará visitando otras filiales del oriente peruano, a fin de verificar el estado operativo de las dependencias zonales del IRTP, recogiendo sugerencias y expectativas de los equipos de trabajo. «Esto nos permitirá optimizar aún más la producción y programación local», añadió.

En otro momento, indicó que para fortalecer las producciones del canal del Estado en el interior del país, se impulsarán alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas «que contribuyan a potenciar los programas informativos regionales».

De otro lado, expresó que el IRTP está evaluando la transmisión de festividades culturales y tradicionales de nuestra Amazonía, con el propósito de replicar el éxito alcanzado con transmisiones especiales como el Concurso Nacional y Mundial de Marinera, realizado en el Callao, y la Festividad de la Virgen de la Candelaria, en Puno.

“Invitamos a las organizaciones interesadas en la transmisión de eventos costumbristas regionales a presentar sus propuestas. Estamos dispuestos a evaluar su viabilidad para brindar cobertura o realizar transmisiones en vivo a lo largo y ancho del territorio nacional», recalcó.

Actualmente, desde la estación de Pucallpa se transmite el noticiero matinal, en idioma castellano y en lengua shipiba.