Ingeniero de la UNI candidato a diputado con el Frente Esperanza

Milton Samames Cancino, nacido en Naranjal en el distrito de San Martín de Porres, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en la facultad de Ingeniería Civil, postula la Cámara de Diputados con el número 31 en el Partido Político Frente Esperanza que lidera Fernando Olivera.

Se trata de un empresario dedicado a la construcción, que tiene entre sus propuestas legislativas:

-Seguro y pensión para todos los trabajadores independientes.

-Nueva Ley de Contrataciones del Estado que se ajusten a las empresas peruanas. (Modificación de la Ley N° 32069).

-Reforma en la educación para brindar calidad en todos los niveles escolares y universitarios.

-Ley de reforestación y cuidado de la selva peruana.

-Ley de promoción del empleo para los jóvenes universitarios y técnicos de nuestro país.

Asesorado por un grupo de profesionales competentes busca llegar a la cámara de diputados con la finalidad de luchar en busca de un país con seguridad, transparencia y prosperidad.