¡Histórico! Armonía 10, Hermanos Yaipén y El Lobo se reúnen en el megaevento «Te Pone Cumbia» en San Juan de Lurigancho

¡Histórico! Armonía 10, Hermanos Yaipén y El Lobo se reúnen en el...

El corazón de San Juan de Lurigancho se prepara para recibir el evento más importante del año para los amantes de la cumbia. El próximo sábado 28 de febrero, el Parque Zonal Wiracocha será el escenario de una descarga musical sin precedentes que reunirá, en una sola noche, a las leyendas vivas del género tropical peruano.

Bajo el sello de «Te Pone Cumbia», el evento promete una experiencia de más de seis horas de música ininterrumpida, encabezada por:

Armonía 10 de Piura: «La universidad de la cumbia» llega con todo su arsenal de éxitos que han recorrido el Perú y el mundo. Es el gran regreso de la emblemática orquesta a San Juan de Lurigancho después de varios meses.

Hermanos Yaipén (Walter y Javier): La orquesta espectacular que pondrá a bailar a todos con sus impecables coreografías y hits internacionales.

José Luis Arroyo «El Lobo» y la Sociedad Privada: La voz sentimental de Tingo María traerá el toque de oro y la cumbia de carretera que el público aclama.

«Este no es solo un concierto, es un festival que celebra nuestra identidad. Queremos que SJL viva una noche segura, llena de ritmo y con la mejor calidad de sonido para disfrutar de los tres exponentes más grandes de nuestra cumbia», señalan los organizadores de Eventop.

Detalles del Evento:

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026.

Hora: Desde las 6:00 p.m.

Lugar: Parque Zonal Wiracocha, S.J.L. (Av. 13 de enero – Ex Av. Lima).

Entradas: Disponibles ya a través de la plataforma Quehay.com

Con el respaldo de APDAYC, el evento contará con todas las medidas de seguridad y producción de primer nivel para garantizar que Lima Este viva una noche inolvidable.