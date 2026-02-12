Congreso reúne firmas para pleno y vacancia de Jerí es probable

CON EL RESPALDO DE APP Y PODEMOS PERÚ se alcanzan las 78 firmas para convocar la sesión; la oposición asegura que también existirían los votos para su eventual s

Las bancadas de Alianza para el Progreso y Podemos Perú confirmaron su adhesión al pedido de convocatoria de un pleno extraordinario para debatir la vacancia del presidente interino José Jerí. Con este respaldo, se superan las 78 firmas requeridas —equivalentes a las tres quintas partes del número legal de congresistas—, lo que activa el mecanismo contemplado en el artículo 50 del Reglamento del Congreso y obliga a formalizar la solicitud ante la Presidencia del Parlamento.

Aunque el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha expresado su desacuerdo con la remoción, el reglamento establece que, una vez presentada la solicitud, dispone de hasta 15 días para convocar a la sesión plenaria.

De no hacerlo, la facultad El presidente de la república, José Jerí, sostuvo una reunión con representantes del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, según informó la Presidencia a través de su recae en los vicepresidentes o, en última instancia, en

el oficial mayor. Durante el receso parlamentario, la Comisión Permanente mantiene funciones, pero el pleno extraordinario exige la participación de los 130 legisladores y solo puede abordar los temas señalados en la convocatoria.

En paralelo, diversas bancadas sostienen que no solo están aseguradas las firmas para convocar al pleno, sino que existiría un escenario favorable para alcanzar los 87 votos necesarios —dos tercios del número legal de congresistas— para declarar la vacancia. Aunque Fuerza Popular y Somos Perú han adelantado que no respaldarán la medida, los impulsores del proceso consideran que la correlación de fuerzas actual hace altamente probable la salida de Jerí en caso se admita y debata formalmente la moción.

Mientras tanto, ya se vocea a posibles reemplazantes en la Presidencia del Congreso, cargo que, conforme al orden constitucional, asume interinamente la Presidencia

de la República. Entre los nombres mencionados figuran María del Carmen Alva

y José María Balcázar, en un escenario que anticipa una transición antes del 28 de julio, fecha en que debería asumir el mandatario electo en las elecciones generales.

Si José Jerí renuncia antes de la convocatoria al Pleno extraordinario, ¿qué pasará con la Presidencia? Esto dicen exoficiales del Congreso



Durante el receso parlamentario, solo la Comisión Permanente permanece activa; sin embargo, este mecanismo obliga a reunir a los 130 congresistas para abordar exclusivamente los temas de la convocatoria.



Tal como se conoce, el único punto en agenda es la moción de vacancia contra el presidente José Jerí. Aunque paralelamente existen varias mociones de censura, de acuerdo al titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, solo la vacancia sería la vía correcta para culminar con su mandato, por el cargo y porque los hechos por los que se le cuestiona son relacionados con su labor en Palacio de Gobierno.

¿Hay votos para la vacancia de José Jerí?

El proceso de vacancia presidencial requiere la firma de al menos el 20 % de los congresistas y debe ser tramitada con preferencia. Sin embargo, para admitirla, se necesita el voto de al menos el 40 % de los congresistas hábiles en la siguiente sesión posterior a su presentación.

Una vez admitida, el Pleno acuerda día y hora para el debate y la votación, que debe realizarse entre el tercer y el décimo día posterior a la admisión, salvo que cuatro quintas partes del Congreso acuerden un plazo menor.

Durante la sesión, el presidente de la República puede ejercer su defensa personalmente o asistido por un abogado, por un máximo de 60 minutos. Para declarar la vacancia, se requiere el voto calificado de al menos dos tercios del número legal de miembros del Congreso, es decir, 87 votos.

Actualmente, la moción de vacancia contra José Jerí cuenta con el respaldo explícito de 29 congresistas pertenecientes a las bancadas de Perú Libre, Bancada Socialista, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, Bloque Democrático Popular, así como de algunos legisladores no agrupados y de Podemos Perú. Es decir, aún no hay votos.

DATO: SI JOSÉ JERÍ optara por renunciar antes de la convocatoria al pleno extraordinario, su dimisión tendría que ser presentada formalmente y tramitada ante el Congreso, convocar a una legislatura extraordinaria para aceptar la renuncia y elegir a su sucesor

en la Presidencia del Congreso, quien asumiría de inmediato la jefatura del Estado de manera interina.