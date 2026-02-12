César Vásquez: “Rafael López Aliaga busca hacer un negocio de la salud pública”

Exministro de Salud y candidato al Senado Nacional por APP advierte que el modelo municipal de Hospitales de Solidaridad busca la rentabilidad ordenando exámenes innecesarios a los pacientes

Elexministro de Salud y actual candidato al Senado por Alianza para el Progreso, César Vásquez Sánchez, cuestionó las propuestas de salud del candidato presidencial Rafael López Aliaga (RLA), que pone como modelo a los Hospitales de la Solidaridad para mejorar la calidad de los servicios a la población, e implementar este modelo a nivel nacional.

“Para mí, los Hospitales de la Solidaridad son un negocio escondido bajo una aparente labor social. Ven a la salud como un negocio. Si bien la consulta tiene un costo mínimo, la rentabilidad está en la cantidad de exámenes que ordenan asustando a los pacientes”, declaró Vásquez.

A su juicio, el sistema que promueve López Aliaga prioriza el lucro sobre el bienestar del paciente. Según Vásquez, la supuesta eficiencia de los Hospitales de la Solidaridad esconde una lógica comercial agresiva y, por ello, advirtió el peligro de querer privatizar la atención bajo una falsa bandera de ayuda social.

El exministro ejemplificó esta mala práctica señalando que, en dicho sistema, a pacientes con dolencias menores se les somete a procedimientos costosos e injustificados: “A un paciente que llega con una gripe, que solo necesita paracetamol, le terminan tomando una tomografía o resonancia porque ahí está el negocio. Eso, incluso, termina dañando la salud del usuario por la radiación innecesaria”, precisa.

Ante la propuesta de López Aliaga de transferir la administración de los centros de salud y hospitales del Minsa a las municipalidades, Vásquez señaló la falta de sustento técnico de la medida.

“Rafael López Aliaga no tiene idea de lo que habla ni de gestión pública. Piensa que manejar un hospital público es cómo manejar un establecimiento de la solidaridad en ambientes improvisados. Hay un mundo de distancia”, afirmó.

Para Vasquez, el Ministerio de Salud debe seguir teniendo la rectoría de ese sector y advirtió que las municipalidades no tienen la capacidad técnica ni logística para asumir la complejidad del sistema sanitario nacional, calificando la propuesta como “un retroceso que fragmentaría y empeoraría aún más la atención al ciudadano”.