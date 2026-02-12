César Segura: Empresario en Ica aseguran haberle entregado dinero al Candidato al por Fuerza Popular

Lo buscan por “cabeceador”. César Antonio Segura Izquierdo, candidato al Congreso por Ica con Fuerza Popular, estaría en la mira de varios empresarios que aseguran haberle entregado fuertes sumas de dinero sin recibir lo prometido. Según los denunciantes, el postulante evitaría responder los reclamos, lo que ya genera incomodidad dentro y fuera de su partido.

César Segura, excongresista y quien solía administrar la cuestionada empresa Soyuz / Perú Bus, sería el principal aspirante para encabezar la lista de diputados.