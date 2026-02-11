Valentini Caffé: la propuesta italiana tradicional que conquista el mercado peruano y acelera su expansión

Con cuatro sedes operativas y un modelo que combina operación directa y franquicias, la marca proyecta abrir dos nuevos locales en 2026, apostando por un crecimiento sostenido en el mercado gastronómico peruano y una futura expansión internacional.

La historia de Valentini Caffé es, además de una apuesta por la gastronomía, un caso de crecimiento empresarial que evidencia cómo un concepto bien definido puede consolidarse y escalar dentro y fuera del país.

Lo que comenzó como un proyecto familiar vinculado a los cafetales de Chanchamayo y a la búsqueda de una experiencia auténtica de cocina italiana, hoy se ha convertido en una marca en expansión que combina tradición, calidad y una visión clara de negocio, con espacios pensados para disfrutar del tiempo, sin apuros, donde cada momento cobra relevancia.

Una historia que une Perú e Italia

La marca italiana fue fundada por Mildred Cuyubamba y Rossano Valentini, quienes transformaron sus raíces familiares en un concepto gastronómico basado en el respeto por la cocina italiana tradicional. Desde sus inicios, Valentini Caffé ha mantenido un enfoque claro: ofrecer platos italianos, elaborados con insumos italianos y peruanos cuidadosamente seleccionados, respetando recetas, técnicas y procesos propios de esta gastronomía.

El concepto de la marca se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales de la comida italiana: la pasta, la pizza, el café y el helado, entendiendo la cafetería contemporánea como una experiencia integral que va más allá de servir café. Cada uno de estos elementos busca trasladar la esencia de Italia al Perú, manteniendo la autenticidad en sabores y preparaciones.

Presencia consolidada y proyecciones de crecimiento

Valentini Caffé cuenta actualmente con cuatro sedes operativas que respaldan su crecimiento y consolidación en mercados estratégicos. La marca tiene presencia en Italia y en Perú, con locales en Lima, ubicados en Miraflores, Surco y el Boulevard de Asia, estos dos últimos bajo el formato de franquicia. La reciente apertura en Asia forma parte de una etapa de expansión que reafirma el compromiso de la marca por la calidad y la experiencia.

Sobre esta base, la compañía proyecta sumar dos nuevas sedes adicionales a lo largo de 2026 en el mercado peruano. En paralelo, la marca evalúa oportunidades para franquiciar su concepto en el norte de Europa y Países Bajos, como parte de su estrategia de crecimiento internacional.

Un modelo gastronómico con visión empresarial

El crecimiento de Valentini Caffé responde a una visión que combina tradición culinaria italiana, eficiencia operativa y estandarización de procesos, lo que permite escalar el modelo sin perder la esencia de la marca. Como parte de esta estrategia, la compañía ha desarrollado tres formatos de franquicia, diseñados para adaptarse a distintos espacios y niveles de inversión: el formato Módulo, enfocado en ventas para llevar; el formato Cafetería, con consumo en mesa y operación simplificada gracias a su centro de producción propio; y el formato Restaurante, que ofrece la experiencia completa de la marca, con cocina equipada y carta integral.

Esta estructura flexible permite un crecimiento ordenado y sostenible, priorizando franquiciados con respaldo económico y afinidad con la cocina italiana, capaces de transmitir el concepto de Valentini Caffé: espacios donde el tiempo se detiene y se valora la experiencia compartida. Con una identidad clara y una hoja de ruta definida, la marca continúa consolidándose como un referente de crecimiento empresarial en el sector gastronómico, conectando tradición, marca y oportunidades de negocio.