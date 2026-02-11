Te regala camioneta por pagar tus impuestos hasta el 27/02

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó su campaña de beneficios 2026, con la cual se sorteará una camioneta 0 km entre todos los contribuyentes que paguen su primera cuota o el total anual de sus tributos hasta el 27 de febrero.

Gracias al auspicio de Yape, no solo se sorteará el vehículo ya que participarán de sorteos de gift cards de S/1000 y S/500, televisores Smart de 75” y vales de combustible por S/100.

La gerente General del SAT, Pilar Caballero, destacó que así se busca reconocer el esfuerzo de los 116 660 vecinos del Cercado de Lima afectos al pago de predial y arbitrios, así como de los 173 075 propietarios de vehículos que deben cumplir con el impuesto vehicular.

Para pagar desde casa ingresa a www.sat.gob.pe en la sección «Consultas en línea», accede a «Tributo detalles» para elegir el concepto de interés, digita tu documento de identidad o placa vehicular.

YAPE Y SAT

Los pagos se pueden realizar de forma rápida ingresando a “Yapear Servicios” y busca SAT-Lima.

. Selecciona el concepto que deseas cancelar y digita la placa o el número de documento de deuda (ubícalo en tu cuadernillo).