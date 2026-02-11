SUSANA BACA: DOS ENCUENTROS, DOS DEDICATORIAS

Me reencontré con Susana después de 24 años. La conocí el 2002 en la librería El Virrey de la familia Sanserviero en San Isidro. Después de conversar unos minutos le pedí su autógrafo que me lo concedió escribiendo: “A José Beltrán Peña con amor, la música, Susana Baca”.

Por: José Beltrán Peña

El pasado 29 de enero, nuestra gran cantante nacional y referente afrodescendiente, Susana Baca de la Colina, fue galardonada con la Medalla «Palabra en Libertad» de la Sociedad Literaria Amantes del País (SLAP), en mérito a su brillante trayectoria artística reconocida a nivel internacional.

Susana es mucho más que una voz privilegiada; es compositora, investigadora musical y educadora egresada de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), institución que posteriormente le concedió el Doctorado Honoris Causa. En su haber cuenta con tres premios Grammy Latinos y ha servido al país como Ministra de Cultura y Presidenta de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA.

Raíces de arte y tradición

La artista proviene de una estirpe de creadores. Su padre, Ernesto, fue guitarrista; su madre, Carmen, bailarina; y sus primos fueron los fundadores del emblemático grupo Perú Negro. Es prima de figuras legendarias como Ronaldo Campos y Caitro Soto de la Colina, y tía del recordado Pepe Vásquez. Hoy, esa herencia continúa viva en sus nietos, quienes también se dedican a la música.

Una mesa de honor de lujo en el Museo Mariátegui

Con un lleno total en el histórico Museo José Carlos Mariátegui, la mesa de honor estuvo conformada por Charo Arroyo, José Beltrán Peña, Ricardo Pereira (esposo y manager de Susana) y la propia homenajeada. Al evento asistieron personalidades de diversos ámbitos, como el compositor Ricardo Dolorier; el pintor Juan Milla Jara; el filósofo José E. Chocce; y el escritor Juan Miguel Ataucuri García, Premio Nacional de Literatura 2023. Asimismo, se contó con la presencia de destacados miembros de la SLAP como: Lucia Onofre Guevara, Nancy Chirinos, Betty Saavedra Adriazola, Eusebio Miranda Peña, Isaac Soto, Rocío Martínez Bustillos, y Paul Martín Solís Ruiz, entre muchos otros.

Momentos para la posteridad: Crónica del homenaje

De esta hermosa y simbólica actividad quiero resaltar algunas cosas que quedan para la historia:

La gesta de este homenaje nació de un enlace providencial de nuestra Presidenta de la Filial Cañete, Claudia Flores Lostaunau. Claudia encontró a Susana en el mercado de San Vicente de Cañete, donde la artista había extraviado su bastón entre legumbres y puestos de pollo. Claudia logró recuperarlo velozmente, devolviéndole la tranquilidad a Susana, quien aceptó la invitación para ser homenajeada a través de su asistente, Elizabeth Andrade.

Buscando ofrecer algo distinto a Susana, invitamos a nuestra asociada Lourdes Bermeo, especialista en bailes inclusivos para personas con discapacidad y adultos mayores para que baile. Susana se mostró deleitada con la participación de Lourdes y su alumno Sebastián, llegando a ponerse de pie para aplaudir la destreza de la pareja en una marinera norteña. El cierre artístico fue una sorpresa absoluta. La pareja presentó un Huaylas moderno y tal fue la alegría reinante que Susana y su esposo se unieron al baile. Fue un momento histórico: probablemente la primera vez que se ve a Susana Baca bailando un ritmo andino en público con tanta espontaneidad.

Confesiones y convicciones: La entrevista

Le hice una breve entrevista: Ratificó su fe en Dios y recordó con nostalgia su infancia como sahumadora. Fue tajante al afirmar que el Perú sigue siendo racista, pero mostró su apoyo total a la Generación Z y a los raperos, destacando que el mensaje de estos últimos es vital. Enfatizó que el artista debe ser valiente ante las adversidades, recordando cómo ella misma debió continuar con el espectáculo incluso cuando su hermana estaba enferma. Confía en la salvación de la música criolla gracias a los jóvenes y citó a Chabuca Granda y Juan José Vega como sus grandes referentes.

Un cierre para la memoria

Al final de la ceremonia le pedí, después de 24 años, nuevamente su autógrafo en el libro que editamos para su homenaje. Ella muy agradecida lo hizo, lo cerró y me lo entregó. Al llegar a casa abrí el libro y leí la dedicatoria: “A José Beltrán Peña con el mismo amor por la música y la poesía, Susana Baca”. ¡Gracias Susana, orgullo peruano”.