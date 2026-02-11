SAT de Lima te regala una camioneta 0 km por pagar tus impuestos hasta el 27 de febrero

● Acceden al sorteo los contribuyentes del impuesto vehicular, predial y arbitrios.

Lima, 11 de febrero del 2026. ¡Cumplir con la ciudad tiene grandes recompensas! El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima anunció el lanzamiento de su campaña de beneficios 2026, a través de la cual se sorteará una moderna camioneta 0 km entre todos los contribuyentes que realicen el pago de su primera cuota o el total anual de sus tributos hasta el 27 de febrero.

Premios para los contribuyentes

La entidad informó que, gracias al auspicio de Yape, no solo se sorteará el vehículo. Aquellos que cumplan con sus obligaciones de impuesto vehicular, predial y arbitrios participarán de sorteos de gift cards de S/1000 y S/500 para compras en diversos establecimientos, televisores Smart de 75” y vales de combustible por un valor de S/100.

La gerente General del SAT, Pilar Caballero, destacó que esta iniciativa busca reconocer el esfuerzo de los 116 660 vecinos del Cercado de Lima afectos al pago de predial y arbitrios, así como de los 173 075 propietarios de vehículos que deben cumplir con el impuesto vehicular (exigible durante los tres años siguientes a su primera inscripción en Sunarp).

¿Cómo consultar y pagar sin salir de casa?

Para facilitar el proceso, el SAT ha simplificado sus canales de consulta. Los ciudadanos pueden revisar sus montos pendientes de forma sencilla en su cuadernillo tributario (el mismo que lo puede descargar desde la Agencia Virtual SAT) o de la siguiente manera:

Ingresa a www.sat.gob.pe en la sección «Consultas en línea». Accede a «Tributo detalles» para elegir el concepto de interés. Digita tu documento de identidad o placa vehicular.

Asimismo, se informa que los pagos se pueden realizar de forma rápida a través de la billetera digital Yape:

Ingresa a “Yapear Servicios” y busca SAT-Lima. Selecciona el concepto que deseas cancelar y digita la placa o el número de documento de deuda (ubícalo en tu cuadernillo).

También, mediante la web del SAT, las plataformas virtuales de los bancos (BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank e Interbank), Western Union, Caja Metropolitana y Caja Arequipa.