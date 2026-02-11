Perú logró 11 medallas en el Panamericano Máster de Tenis de Mesa en Asunción-Paraguay

El tenis de mesa peruano tuvo una destacada actuación internacional al conquistar 11 medallas en el Campeonato Panamericano Máster desarrollado en Asunción-Paraguay, consolidando el crecimiento y la vigencia del deporte nacional en la categoría senior.

Se obtuvieron una medalla de oro, tres de plata y siete de bronce, en pruebas individuales, dobles y por equipos, demostrando experiencia, técnica y espíritu competitivo.

La máxima presea llegó en la categoría 75 años gracias a Amador Núñez Perea, quien se consagró campeón panamericano, reafirmando que la disciplina y la constancia no tienen edad. Las damas peruanas tuvieron una participación sobresaliente, sumando preseas en categorías individuales, dobles y equipos. Destacaron Ana Cecilia Meléndez, Elizabeth Bravo de Rueda, Johanna Gutiérrez, Rina González del Riego, Estrella Del Mar y Silvana Romero que dejaron en alto el nombre del Perú.

La categoría Máster evidencia que la alta competencia no es exclusiva de la juventud, sino resultado de años de pasión y compromiso. Este resultado fortalece la presencia del Perú en el circuito continental y proyecta al tenis de mesa como una disciplina en crecimiento, con referentes que inspiran a nuevas generaciones.