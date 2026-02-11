Nuevo centro de innovación invierte en el futuro de la agricultura de Perú y Latinoamérica

Nuevo centro de innovación invierte en el futuro de la agricultura de...

El Experience Hub en Brasil integra pruebas, capacitación y demostraciones con alcance internacional.

Impacto global: soluciones que ayudan a los agricultores a enfrentar el cambio climático, la escasez de agua y el aumento de costos.

Latinoamérica cumple un rol clave en la agricultura global y enfrenta crecientes desafíos en eficiencia hídrica. Por ese motivo, Komet Irrigation, multinacional austríaca y líder global en soluciones de aspersión de precisión y cañones finales para riego por pivote, anunció el lanzamiento de un nuevo departamento de Ingeniería de Aplicaciones y Sistemas Digitales, en Brasil liderado por el experto en riego Gustavo Hossri.

“El futuro de la agricultura mundial estará inevitablemente marcado por los avances en riego, y la tecnología de aplicación jugará un rol central en esta transformación”, señala Hossri. “Nuestro laboratorio fue diseñado con ese propósito: establecer nuevas bases tecnológicas, desarrollar métricas inéditas y llevar al sector del riego hacia una nueva etapa de precisión, eficiencia y operación inteligente”.

El nuevo departamento introducirá soluciones digitales innovadoras que aportan mayor visibilidad, inteligencia y eficiencia a los sistemas de riego. Estas herramientas representan un paso clave para conectar el desempeño en campo con información en tiempo real, apoyando a explotaciones agrícolas de todos los tamaños a operar de manera más sostenible y rentable.

De Brasil para Latinoamérica

La presencia de Komet en Brasil ha crecido de forma significativa durante los últimos siete años, alcanzando cerca del 35 % del mercado local de aspersores para pivote, lo que explica la elección del país para este nuevo laboratorio. “Brasil es un mercado clave para nosotros, pero las innovaciones que desarrollamos aquí están pensadas para su uso global”, explica Hossri. “Los conocimientos y soluciones impulsarán la eficiencia del riego en todo el mundo”.

Este centro de innovación o Experience Hub, está ubicado en el estado de São Paulo y cuenta con:

Un laboratorio de desempeño de aspersores de última generación

Capacitación y formación in situ para ingenieros y productores

Herramientas de diagnóstico para el monitoreo del sistema en tiempo real

Cabe mencionar que, a nivel global, la agricultura enfrenta una presión creciente para garantizar rendimientos constantes en un contexto de incertidumbre climática. Por ejemplo, se espera que la producción de granos en Brasil supere los 330 millones de toneladas en 2025, mientras que la producción de etanol se acerca a los 30 mil millones de litros, lo que resalta la importancia de un riego confiable. Las soluciones de Komet abordan estos desafíos al ofrecer:

Mayores rendimientos mediante riego preciso que complementa las lluvias

Protección frente al riesgo climático gracias a una mejor gestión del agua

Cultivo durante todo el año, maximizando la productividad de la tierra disponible

“Nuestro enfoque combina estándares globales de ingeniería con experiencia local”, concluye Hossri. “La sostenibilidad y la rentabilidad van de la mano. Proporcionamos a los agricultores las herramientas, los datos y la capacitación necesarios para adaptarse a condiciones cambiantes y mejorar sus resultados.

Con el nuevo departamento y el Experience Hub, Komet posiciona a Brasil como un centro global de innovación, compartiendo datos y aprendizajes a través de su red internacional en países donde ya tiene presencia, desde los países más cercanos como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, así como también está presente en toda Latinoamérica y en las demás regiones del mundo.

Para más información, puede ingresar al siguiente: https://www.kometirrigation.com/es