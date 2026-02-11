Midis distribuirá cerca de 300 mil lentes para cuidar la salud visual de la población vulnerable

• Usuarios de Pensión 65, Contigo, socias de comedores populares, ollas comunes y vaso de leche; así como pobladores atendidos por el programa PAIS accederán a lentes con medida y de protección UV.

Cuidar la visión también es cuidar la autonomía y la calidad de vida. En ese marco, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) entregará cerca de 300 mil lentes a los usuarios de los programas sociales, como parte de las acciones de protección integral que se impulsan desde los programas sociales del sector. La intervención se realiza en articulación con la ONG MSH–Perú.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, señaló que “la salud visual es clave para el desarrollo personal, la autonomía y la participación activa de las personas”, y destacó que “la articulación con aliados estratégicos permite ampliar el alcance de las intervenciones del sector y acercar servicios esenciales a quienes más los necesitan”.

Durante el 2026, los usuarios de Pensión 65 recibirán 180 mil lentes —tanto para ver de cerca como para protegerse de sol— que se distribuirán en las campañas que el programa desarrolla en las regiones, permitiendo a los adultos mayores enfrenten de mejor manera los problemas de visión y la exposición a la radiación solar.

De igual modo las personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema, así como sus cuidadores, que forman parte del programa Contigo recibirán más de 4500 lentes.

Por su parte el programa País entregará 85 mil lentes a pobladores de las zonas rurales, a través de los Tambos y las campañas de las Plataformas de Atención Itinerantes (PIAS), que se desarrollarán durante este año.

En tanto que las socias de los comedores populares, ollas comunes y comités de vaso de leche recibirán cerca de 30 mil lentes.

Al respecto, la ministra Shica anunció que la entrega se inicia hoy con las socias de comedores populares, ollas comunes y comités de vaso de leche en el distrito de El Agustino, donde se espera entregar alrededor de 1500 lentes. Mientras que desde la primera semana de marzo se distribuirá lentes a los usuarios de Pensión 65 en alrededor de 600 distritos del país, en los que no se entregaron anteriormente.

Con estas intervenciones, el Midis busca prevenir daños ocasionados por la radiación solar, mejorar la salud visual y fortalecer las capacidades de las personas usuarias de los programas sociales, especialmente de quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.