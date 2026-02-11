Manchester City goleó al Fulham 3-0 y quedó a tres puntos del líder Arsenal que juega mañana ante Brentford

Hizo la tarea. Manchester City goleó al Fulham 3-0 en el Emirates Satdium, y con este resultado se acercó a solo tres puntos del líder de la Premier League Arsenal (53-56), elenco que jugará este jueves de visitante ante el siempre complicado Brentford, en el cierre de la fecha 26. A lo largo del partido, los pupilos del técnico Pep Guardiola, fueron superiores a su rival.

Los tres goles se lograron en la etapa inicial. Abrió la cuenta el ghanés Antoine Semenyo a los 24’, aumentó el inglés Nico O’ Reilly a los 30’ y el tercero fue obra del noruego Erling Haaland a los 39’, asegurando la victoria “celeste”.

Liverpool fue a visitar al Sunderland y logró un laborioso triunfo de 1-0, gracias al tanto marcado por su capitán el neerlandés Van Dijk sobre los 60’, lo cual le permite subir a 42 puntos en la tabla y estar en sexto lugar, muy cerca del United y el Chelsea, intentando llegar a cupo de la Champions League.

Otros Resultados: Aston Villa 1 Brighton 0; Nottingham Forest 0 Wolves 0; Crystal Palace 2 Burnley 3. Partido del Jueves: Brentford-Arsenal. Principales Posiciones: Arsenal 56; Manchester City 53, Aston Villa 50; Manchester United 45; Chelsea 44; Liverpool 42; Brentford 39; Everton 37; Bournemouth 37.