Lince lidera la presentación de avances territoriales en la primera sesión de «Rompiendo Cadenas»

Lince identificó 32 casos tras intervención territorial y exhortó a las instituciones a acelerar acciones del programa de Defensoría del Pueblo.

En el marco de la primera sesión de trabajo del Consejo Regional de Coordinación del programa “Rompiendo Cadenas” de la Defensoría del Pueblo, realizada en el distrito de Lince, diversas instituciones evaluaron los avances y desafíos en la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Durante la jornada, la Municipalidad de Lince presentó los resultados de su intervención territorial, siendo el único distrito que ejecutó acciones en la primera etapa del programa.

Durante la sesión, la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, informó que, tras una intervención casa por casa, se identificaron 32 casos prioritarios de niñas, niños y adolescentes en situación crítica, entre ellos menores afectados por la pandemia de la COVID-19, en abandono o con padres privados de su libertad, quienes requieren atención inmediata.

“Después del verbo amar, el verbo ayudar es el más bonito que hay”, señaló la autoridad, destacando que Lince viene fortaleciendo en su gestión el cuidado familiar y ofreciendo servicios como Cuna Más, el Colegio Municipal, talleres deportivos y la Pre-U Lince.

Finalmente, la alcaldesa exhortó a las 44 instituciones que conforman el Consejo Regional a acelerar las acciones articuladas del programa, con el objetivo de alcanzar la meta regional de 5,345 atenciones. “Estamos listos para actuar con nuestros equipos, pero este es un esfuerzo colectivo. La niñez no puede esperar”, enfatizó Schnaiderman.

La sesión incluyó la presentación del balance técnico a cargo de la Dra. Rosa Chacón Malpartida, representante de la Defensoría del Pueblo, y concluyó con la suscripción de un acta de compromiso entre las instituciones participantes, orientada a acelerar la ejecución del programa y fortalecer la implementación de acciones concretas en los distintos territorios.

De esta manera, el Consejo Regional “Rompiendo Cadenas”, bajo un enfoque de corresponsabilidad y liderazgo compartido, reafirma su compromiso de garantizar que ninguna niña, niño o adolescente de Lima Metropolitana quede invisibilizado por la burocracia, priorizando acciones inmediatas y efectivas en favor de la niñez más vulnerable.

Dato:

El programa “Rompiendo Cadenas”, creado en julio de 2023 por la Defensoría del Pueblo, es una estrategia interinstitucional orientada a identificar, proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y desprotección, especialmente aquellos afectados por contextos de violencia, abandono o separación familiar.