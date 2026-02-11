Franco Velasco: «Esperamos una sanción ejemplar para Kevin Ortega y Alejandro Villanueva»

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velasco, se pronunció sobre la polémica arbitral tras lo ocurrido en Cusco y anunció medidas concretas del club. Confirmó que hoy sostendrán una reunión con la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) y adelantó que, en busca de transparencia, harán públicos los audios del VAR. Además, señaló que solicitarán que los jueces Kevin Ortega y Michael Villanueva no vuelvan a ser designados en partidos del cuadro crema.

«Hoy tenemos una reunión a las 4 p.m. con la Conar y luego de ella, seguramente, podremos ahondar en dar mayores detalles y tener más luces sobre este tema arbitral», manifestó Velasco en primera instancia.

Puntualizó que el nivel del arbitraje es responsabilidad de la Conar y de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aunque dejó en claro que el club hizo sentir su malestar por una situación que, consideran, los perjudicó directamente. «Ese llamado de atención no solo es por la ‘U’, sino de manera general. Nuestra queja es que los audios del VAR se hagan públicos. Por ello, en aras de la transparencia, vamos a publicar los audios de lo sucedido en el Cusco», afirmó.

Velasco también evidenció la incomodidad institucional por las consecuencias deportivas del fallo arbitral. «Estamos muy incómodos porque, al margen del pronunciamiento, nadie nos devolverá los puntos. Se ha hablado de una sanción para los árbitros aludidos y esperamos que sea ejemplar, porque para un club tan importante como Universitario esos dos puntos hubieran significado estar en la punta del campeonato», sostuvo.