¡El elixir de los nuevos comienzos! Conoce Manan, el nuevo licor premium peruano a base de pisco, cortezas y frutas

Renzo Salvatierra y Frank Martí, directores del estudio creativo Newnormal buscaban dar un regalo de fin de año a sus clientes, original y relacionado a la prosperidad. Después de una lluvia de ideas, deciden crear su propio producto: un licor premium, cuyos insumos además de darle cuerpo y carácter peruano, que en nuetsro creencia popular esten asociados a la prosperidad. Así nace “Manan”, el elixir de los nuevos comienzos. ¡Pisco quebranta, pulpa de maracuyá, miel y cortezas principalmente de la selva.

“Manan es un licor con base de pisco quebranta al que se le suma ingredientes extraídos de las tierras del Perú como la corteza de chuchuhuasi que se relaciona con la buena salud, fortaleza, protección, energía vital y buena fortuna. Además de otras cortezas como uña de gato, icoja y clavo huasca que contribuyen a lograr una sensación de estado corporal saludable. A ello se le agrega un ligero toque de miel que se potencia con la pulpa de maracuyá de forma armoniosa logrando una sensación única para todos los paladares donde las cortezas cobran protagonismo. nos dice Renzo

Se contactan con varios Distillers y llegan a Iván Villena en Tingo María quien encuentra la fórmula ideal para este licor premium. La elección del Pisco quebranta en lugar de otra variedad fue por su versatilidad y potencia. Al poseer un perfil seco, casi neutro y con estructura fuerte, permite que los sabores que incorporen sean resaltados y mostrados por este, sin competir. Esto permite que Manan tenga el sabor deseado y buen cuerpo, ¡Elegante, equilibrado y refrescante que refleja su 24% de alcohol, muy en voga”, sostiene el experto!

“Encontrar un nombre memorable y que motive al inicio de un nuevo año era un objetivo esencial. En la investigación encontramos que la palabra Manan, en algunos idiomas, estaba vinculada a un nuevo mañana, un nuevo comienzo, a una nueva oportunidad. A ello le sumamos una etiqueta con un diseño elegante, así como la selección de botella, que rinda un homenaje a las montañas que nos acompañan y protegen a lo largo de la costa, selva y sierra del Perú”, comparte Frank.

Sus clientes, colaboradores y familiares que las recibieron como obsequio quedaron sorprendidos y quisieron comprarles más botellas, las cuales ya no habían. Con este panorama alentador hicieron el desarrollo del producto a nivel comercial durante la primera mitad del 2025 y lograron sacarlo al mercado a mediados de noviembre del mismo año con una edición de 1,200 botellas, teniendo una gran acogida y teniendo excelentes comentarios de referentes de la industria de las bebidas espirituosas y la gastronomía.

Un nuevo comienzo siempre es una oportunidad de buen augurio. Un nuevo emprendimiento, proyecto, trabajo, una boda, nueva pareja son celebraciones especiales que se merecen celebrar con un producto único como Manan, el elixir de los nuevos comienzos.

Se recomienda disfrutar sirviendo 2 onzas y medias en las rocas en un vaso Old-fashioned. También puedes servir muy frío en copas pequeñas, así como digestivo, después de las comidas por sus ingredientes desinflamantes y digestivos. En cócteles, mezclado con agua tónica, vino espumoso o frutas, como frambuesas que contrasta dándole un toque de acidez

Más información: https://www.instagram.com/manan.elixir/