Conoce el Repositorio virtual del Minedu que ofrece información y recomendaciones para construir y mejorar colegios

 Plataforma digital registró en 2025 más de 62 000 visitas de directivos y equipos técnicos en busca de orientación sobre infraestructura educativa

El Repositorio Virtual de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Minedu) registró más de 62 000 visitas durante 2025 y se consolidó como una herramienta clave para que ciudadanos, equipos técnicos y autoridades accedan, de forma gratuita, a las normas que orientan la construcción y mejora de colegios públicos y privados.

La plataforma, gestionada por la Dirección General de Infraestructura Educativa, reúne el marco normativo vigente para todos los niveles y modalidades del sistema educativo —con excepción de la educación superior universitaria—, y se ha convertido en un punto de consulta obligatorio para quienes formulan proyectos de nueva infraestructura o intervienen locales existentes.

“Este repositorio es una puerta abierta al conocimiento técnico. Queremos que directores, municipios, regiones y promotores cuenten con información clara para construir mejores colegios, sin errores de diseño y con estándares de calidad que protejan a nuestros estudiantes”, destacó el ministro de Educación, Jorge Figueroa.

¿Qué áreas y dimensiones debe tener un local educativo?, ¿cómo deben ser los talleres y servicios higiénicos?, ¿es obligatorio contar con rampas y accesos inclusivos? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que encuentran respuesta en el repositorio, que pone a disposición del público guías técnicas, estándares de calidad y documentos orientadores de fácil descarga.

Gracias a esta herramienta (https://www.minedu.gob.pe/p/app_normatividad.php), los usuarios pueden conocer criterios sobre número de pisos permitidos, índices de ocupación por ambiente, condiciones de confort y seguridad, así como lineamientos para el diseño de bibliotecas, talleres de Educación para el Trabajo y Colegios de Alto Rendimiento.

De otro lado, como parte del servicio de orientación, en 2025, el Minedu también atendió 133 consultas especializadas a través de la mesa de partes virtual y el correo dinor@minedu.gob.pe. Las solicitudes provinieron, principalmente, de Lima Metropolitana (20 %), La Libertad (16 %), Junín (6 %), Moquegua e Ica (4 % cada una), mientras que un 19 % no precisó su lugar de origen.

Asimismo, las respuestas a las inquietudes más recurrentes fueron sistematizadas en un espacio especial del repositorio (https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/9566), lo que permitió que cualquier interesado pueda resolver, de manera rápida, dudas sobre características de servicios higiénicos, diseño de bibliotecas, talleres y otros ambientes escolares.

Con esta iniciativa, el Minedu fortalece el acceso a información pública y promueve que cada proyecto educativo se ejecute con criterios técnicos que garanticen escuelas seguras, inclusivas y de calidad para los estudiantes del país.