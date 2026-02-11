Con carrera 7K celebrarán el Día del Amor en Pachacámac

La Municipalidad de Pachacámac celebrará el Día del Amor y la Amistad con diversas actividades gratuitas para todos sus vecinos y las decenas de turistas que llegan al distrito para celebrar esta importante fecha, siendo los eventos principales la carrera 7K y cuando las parejas suben hasta la Piedra del Amor y sellan su unión para siempre a través de un ritual ancestral.

La cita es este domingo 15 de febrero desde las 7:00 a.m., iniciando las actividades en la Plaza de Armas de Pachacámac Pueblo, donde partirá la carrera 7K, recorriendo las calles del distrito hasta llegar a la Piedra del Amor en el Cerro Pan de Azúcar del CPR Cardal. Durante el recorrido, se realizarán paradas en seis estaciones para hidratarse y conocer los misterios del amor, que formará parte de un concurso entre todos los asistentes a la carrera.

Al llegar a las faldas del Cerro Pan de Azúcar, se iniciará el “Ritual del Amor”, una experiencia simbólica y esotérica que se desarrolla en la última estación de la ruta, en el punto donde se encuentra la emblemática Piedra del amor. Esta actividad representa el cierre espiritual del recorrido y está inspirada en la creencia popular de que imitar la pose de la piedra fortalece y prolonga el amor verdadero.

Se iniciará con el agradecimiento a la tierra, a través de la conocida ceremonia “Pachamama”. Luego, al subir, los participantes deberán reproducir la postura exacta de los enamorados como acto principal e inicial del ritual; posteriormente se deberá desarrollar los siguientes pasos que el guía indicará. Según la tradición, quienes lo realicen con intención y conexión emocional verán su relación fortalecida y bendecida por el tiempo.

Es importante resaltar que habrá concursos, premios, feria gastronómica, música en vivo, siendo todos los eventos gratuitos para todos los asistentes, así como la inscripción para la carrera 7K, eventos organizados por la Gerencia de Turismo, Cultura y Asuntos Internacionales.