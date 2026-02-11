Campaña escolar 2026: Cómo evitar pérdidas en la rentabilidad por errores de stock

La campaña escolar es una de las temporadas comerciales más importantes del año para librerías, papelerías y comercios minoristas. El aumento de la demanda pone a prueba su capacidad operativa, y una mala planificación o falta de visibilidad del inventario puede generar quiebres de stock, sobreabastecimiento y pérdidas en la rentabilidad.

Se estima que esta campaña puede concentrar hasta el 20% de las ventas anuales de algunos

comercios, por lo que los errores de gestión en estas semanas tienen un impacto financiero significativo. En ese contexto, la digitalización se vuelve un aliado clave: según estudios del sector, el 94% de las empresas que automatizaron sus procesos lograron mejorar su eficiencia operativa, optimizando tiempos y reduciendo errores.

“La campaña escolar exige rapidez y precisión. Tener visibilidad del stock en tiempo real permite evitar pérdidas y tomar decisiones comerciales más rentables”, señala Carla Follegatti, Country Manager de Bsale en Perú.

En ese contexto, la especialista comparte cinco claves para evitar pérdidas por errores de stock durante la campaña escolar.

Monitorea el inventario en tiempo real: Contar con información actualizada del stock permite conocer qué productos tienen mayor rotación, cuáles están por agotarse y cuáles requieren reposición inmediata. Esto evita ventas perdidas y mejora la planificación comercial. Sincroniza el stock en todos los canales de venta: Vender en tienda física y online sin sincronización automática puede generar quiebres de stock. Bsale integra los canales y actualiza el inventario en tiempo real. Automatiza la reposición de productos clave: Identificar los útiles escolares de mayor demanda permite establecer alertas de reposición y evitar quiebres en los momentos de mayor venta. Agiliza la atención para no perder ventas: Un sistema de venta integrado al inventario reduce los tiempos en caja, evita errores manuales y mejora la experiencia del cliente en horas de alta afluencia. Digitaliza la gestión tributaria sin frenar la operación: Durante campañas de alto volumen, la emisión de comprobantes puede generar retrasos. Bsale automatiza el envío de libros electrónicos mediante su conexión con el SIRE de SUNAT, facilitando el cumplimiento fiscal sin afectar la velocidad de venta.

La implementación de herramientas digitales no solo permite afrontar con mayor eficiencia la campaña escolar, sino que también deja a los negocios mejor preparados para el resto del año.