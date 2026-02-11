Bayern Múnich derrotó al Leipzig 2-0 y se clasificó a la semifinales de la Copa Alemana

Bayern Múnich se clasificó a las semifinales de la Copa Alemana, tras superar al Leipzig 2-0, cotejo desarrollado en el Allianz Arena. Los goles de la diferencia llegaron en el complemento, puesto que el Leipzig le hizo pelea en la etapa inicial, e incluso le anularon un gol muy discutido.

Sin embargo, en el reinicio del encuentro, los “bávaros” salieron más decididos y en un lapso de cuatro minutos lograron sus dos anotaciones. A los 64’ el inglés Harry Kane abrió la cuenta al convertir un lanzamiento penal, y tres minutos después (67’) el colombiano Luis Díaz marcó el segundo, tras pase de Olise.

Bayern Múnich se une a los ya clasificados, Stuttgart, Bayer Leverkusen y Friburgo, quiénes dejaron en el camino al Holstein Kiel, San Pauli y Hertha Berlín respectivamente, los cuales jugarán las semifinales los días 21 y 22 de abril, y la final será en Berlín el 26 de mayo.