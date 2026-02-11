Barra de Alianza Lima destroza autos y casas en Surco y Barranco

Los escándalos en el club Alianza Lima no terminan. A la grave denuncia por violencia sexual contra los jugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, la derrota ante 2 de Mayo en Paraguay y la acusación de violencia contra la mujer sobre joven jugador Piero Cari, ahora los barritas de ese club rompieron lunas de casas, destrozaron autos y causaron temor entre los vecinos de Surco y Barranco cerca al óvalo Balta.

Todo ocurrió alrededor de las 4 de la tarde cuando unos 50 vándalos irrumpieron por la calle Pedro Herouad y la Av. Lima lanzando frases a favor del club íntimo.

“Mi hijo vino muy asustado, casi llorando porque le querían robar su bicicleta, esos son unos delincuentes”, dijo una vecina.

En tanto los dueños de los negocios en la zona exigieron al alcalde de Surco, Carlos Bruce, y de Barranco, Jessica Vargas, que hagan algo por la seguridad.

“Aquí hay estos barritas de Alianza y también hay mucho venezolano que se amanecen tomando, pero llamamos al Sereneazgo y nunca vienen. Ni de Surco ni de Barranco, pero para pedir votos ahí si”, dijo un bodeguero.