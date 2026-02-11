Ángel Bobadilla, candidato a diputado por el Callao con el N.° 2 de Fuerza Popular

El reconocido abogado Ángel Bobadilla oficializó su candidatura a diputado por el Callao, con el número 2 en la lista de Fuerza Popular, presentando un perfil profesional respaldado por más de 25 años de experiencia en el ámbito jurídico, la gestión pública y la representación política.

Bobadilla es abogado colegiado por la Universidad de San Martín de Porres y Maestro en Derecho Corporativo por la UPC, con una sólida trayectoria en Derecho Corporativo, Asesoría Parlamentaria y procesos legislativos de alcance nacional. Su propósito es claro: fortalecer la institucionalidad y modernizar el marco regulatorio, promoviendo soluciones que generen valor social, seguridad jurídica y eficiencia en la gestión pública.

En el Congreso de la República, ha liderado procesos legislativos y técnico–jurídicos, desde la revisión y análisis de iniciativas normativas hasta la elaboración de dictámenes con impacto nacional. Su labor ha estado marcada por la coordinación de equipos multidisciplinarios y una visión estratégica orientada a resultados.

Experiencia

Su experiencia se complementa con la consultoría corporativa y el asesoramiento a entidades públicas, básicamente en el Callao, impulsando mejoras regulatorias y políticas administrativas que han sido reconocidas a nivel nacional por el cumplimiento de metas de gestión.

Además, como docente universitario y profesional con formación internacional en Argentina, España, Israel y Estados Unidos, mantiene una vocación permanente por la actualización académica, el liderazgo ético y la construcción de consensos. Es ampliamente reconocido por su capacidad para comunicar con claridad, articular intereses diversos y conducir equipos hacia objetivos concretos y de alto impacto.

Compromiso

Con esta candidatura, Ángel Bobadilla reafirma su compromiso con el Callao y con el país, proponiendo una agenda legislativa que priorice la institucionalidad, la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión pública.