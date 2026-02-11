Amélie y Los Secretos de la Lluvia(VIDEO)

Una cinta que conecta con la infancia y los vínculos que dejan huella

AMÉLIE Y LOS SECRETOS DE LA LLUVIA, una película de animación que invita al público a reconectar con la infancia, los recuerdos y los vínculos que dejan huella llega a las pantallas peruanas este 26 de febrero.

Ambientada en Japón y contada desde la mirada de una niña de tres años, la película propone una experiencia emocional colorida y profundamente humana, pensada para ser vivida en la pantalla grande.

Basada en la novela ‘Metafísica de los tubos’ (Métaphysique des tubes) de la reconocida autora belga Amélie Nothomb, la película retrata a Japón como una experiencia emocional, más que como un escenario exótico. La lluvia, las estaciones, la casa familiar y los sonidos cotidianos conforman un universo sensorial que envuelve al espectador y lo invita a habitar los recuerdos de la protagonista.

La película marca el debut en la dirección de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, animadores con una amplia trayectoria en reconocidas producciones como I Lost My Body, Ernest & Celestine, The Illusionist y The Little Prince. Su narrativa dinámica y tono sensible hacen de AMÉLIE Y LOS SECRETOS DE LA LLUVIA un título ideal para adultos jóvenes que buscan una experiencia emotiva, apelando especialmente a la nostalgia de una infancia imborrable, a esos recuerdos tempranos que no siempre podemos explicar, pero que siguen acompañándonos con el paso del tiempo.

AMÉLIE Y LOS SECRETOS DE LA LLUVIA ha cosechado elogios desde su estreno en los Festivales de Cannes y Annecy, siendo en este último reconocida con el Premio del Público. Con nominaciones al Globo de Oro y a los Premios Annie (especializados en animación), hoy se establece como carta favorita para obtener el Oscar a Mejor Película Animada.

AMÉLIE Y LOS SECRETOS DE LA LLUVIA es una invitación a dejarse llevar por los recuerdos, a volver a mirar el mundo con ojos de niño y volver a soñar.