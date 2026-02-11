Alianza Lima mediante comunicado oficial informó que Carlos Zambrano ya no pertenece al club

No va más. Mediante un comunicado oficial, el club Alianza Lima informó que el defensa nacional Carlos Zambrano, dejó de pertenecer a la institución blanquiazul, luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para la rescisión de su vínculo contractual, tras varias semanas de estar en un tira y afloja de ambas partes.

«El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública que el futbolista Carlos Zambrano ha dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución, tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes», señala el pronunciamiento difundido por la entidad victoriana.

Con esta decisión, Zambrano se suma a Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes también dejaron el club tras los hechos de indisciplina registrados en Montevideo-Uruguay, durante la pretemporada, situación que generó un fuerte remezón interno en la institución íntima.

El defensa blanquiazul mantenía contrato con Alianza Lima hasta diciembre de este año, por lo que ambas partes tuvieron que negociar los términos para concretar su salida de la institución. En el plano extradeportivo, Zambrano continúa afrontando su proceso de defensa legal tras la denuncia presentada por una joven argentina.