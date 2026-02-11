Alianza Lima eliminado de la Fase 1 de Copa Libertadores al empatar con 2 de Mayo de Paraguay 1-1

CARLOS HIDALGO

Noche triste en Matute. Alianza Lima quedó afuera de la Fase 1 de Copa Libertadores, al empatar con 2 de Mayo de Paraguay 1-1, y como cayó en la ida 1-0, el debutante elenco guaraní será quien enfrente a Sporting Cristal en la Fase 2. Total decepción del once que mandó inicialmente el técnico Pablo Guede, y las consecuencias se pagan caro.

2 de Mayo, comenzó mejor y tuvo la primera ocasión de gol, cuando Elías Alfonso tuvo una clara, pero fue bloqueado por Antoni. A los 38’ una mano de Gómez tras un centro de Advíncula es sancionado con penal por el árbitro Flavio Rodrigues, tras revisarlo en el VAR, pero Eryk Castillo no pudo convertir ya que su remate al sector derecho, fue bloqueado por el arquero Ángel Martínez.

En el complemento, a los 62’ Luís Advíncula marcó el gol con un remate potente, que pegó en el poste izquierdo y se metió al fondo del arco del golero Martínez. El 1-0 para Alianza llegó. Sin embargo, a los 69’ Del Valle llegó primero al balón que el arquero Alejandro Duarte y cayó en el área y el árbitro Flavio Rodrigues tras revisarlo en el VAR cobró penal. Wilson Ayala recién ingresado mandó un zurdazo potente y marcó el empate paraguayo.

Luego, Alianza Lima a la guerra y con cambios de desesperado de Guede, no pudo llegar al segundo gol y esperanzarse con la tanda de penales, por la magnífica actuación del arquero Martínez que evitó en el final un gol de Luis Ramos.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Carvajal (Ramos); Chávez (Cari), Vélez (Gaibor), Gentile (Quevedo); Girotti (Cantero), Guerrero y Castillo. DT: P. Guede.

2 DE MAYO: Martínez; Dávalos (Barreto), Sosa, Saiz, Castro; Romero, Sanabria, A. Gómez (Colman); Alfonso (Ayala), Ruiz Díaz (Gómez) y Del Valle (Coronel). DT: E. Ledesma.

ÁRBITRO: Flavio Rodrigues Sousa (Brasil)

ESCENARIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute