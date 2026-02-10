Monique Pardo: «Susy Diaz, fue mi creación»

* Tremendo programa, ‘La Ultima de Asián’, por Vemaxtv se estrenó anoche con mucha expectativa

La reconocida exvedette, cantante y actriz llegó con la pierna en alto al estudio y se reencontró con su querido amigo, nuestro conductor, Jaime Asián Domínguez. «Soy la leyenda del Perú», dijo la polémica artista con el estilo que la caracteriza.

En la entrevista, Monique recordó a sus exparejas, como el español Julio Iglesias, a quien traía como loquito. «Yo soy para recordar. Nadie me olvida. Es más fácil llegar al Everest que a mi cama».

En tal sentido, confesó que le encantan los hombres inteligentes y «detesto los que no tienen educación».

» Mensaje a Porky»

A solo unos meses de las elecciones presidenciales, Monique envió un mensaje al candidato Rafael López Aliaga, más conocido como ‘Porky’. «Si quiere ser presidente tiene que darme un beso. Pedro Pablo Kuczynski me besó y se convirtió en el mandatario», soltó en tono pícaro.

Está convencida que podría ser Presidente de Perú y que tiene su aprobación. Lo considera inteligente y muy guapo.

«Susy Díaz fue mi creación«

Como era de esperarse, habló sobre su exenemiga Susy Díaz, con quien ya fumó la pipa de la paz después de 10 años. No se corrió para nada. «Yo la hice. Yo la inventé porque le decía todo lo que tenía que hacer para ser Congresista. Ahora tiene varios inmuebles y mucho dinero».

Además, recordó que Augusto Polo Campos la perseguía y dedicaba canciones. «Lo malo es que era muy vulgar al expresarse».

El Dato

Finalmente, la popular ‘Caramelo’ se pronunció sobre Magaly Medina, quien, reconoce, le hizo mucho daño «Extraño a mi cucaracha, ya no te operes más, mi cara nunca la vas a tener. Estoy segura que ella llora escondidas», sostuvo.