Ministerio de Justicia fortalece acceso a la justicia con megacampaña de asistencia legal en 65 penales

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) inició la Megacampaña Nacional de Asistencia Legal en Establecimientos Penitenciarios, la cual fue liderada por el ministro Walter Martínez Laura con la participación de cerca de 400 defensores públicos distribuidos en 65 penales del país.

El titular del sector Justicia supervisó la actividad desarrollada en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos que alberga a más de 800 internas donde los defensores públicos especializados en materia penal brindaron orientación y asistencia legal gratuita a las internas.

“Muchas mujeres que hoy cumplen una medida restrictiva de libertad enfrentan profundas barreras de acceso a la justicia como limitaciones económicas, desinformación y una situación de vulnerabilidad que se va agravando con el tiempo. Frente a ello, fortalecer la atención legal gratuita oportuna especializada es una de las garantías principales que la Defensa pública quiere masificar”, señaló el ministro Martínez.

La atención brindada en esta campaña reforzó procesos de escucha institucional e información clara, con impacto no solo en las personas privadas de libertad, sino también en sus familias, particularmente en hijos e hijas menores de edad que permanecen en el establecimiento penitenciario y dependen del vínculo y la estabilidad de sus madres.

Bajo el lema “Justicia que acompaña a la población vulnerable”, esta megacampaña se desarrolla en el marco de los 30 años de creación de la Defensa Pública y reafirma su rol esencial dentro del Estado de derecho, garantizando una justicia accesible y efectiva, incluso en escenarios de alta complejidad.

Por otro lado, el ministro Walter Martínez supervisó los talleres productivos en los que participan las internas del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, apreció los productos desarrollados y las exhortó a continuar con estas labores enmarcadas en las estrategias de resocialización.