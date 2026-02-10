Los Ardiles se vuelven a juntar

Manuel (Kiko), Jaime y Carlos, los hermanos Ardiles se reúnen para participar del homenaje por los 100 años de don Mario Cavagnaro

¿La razón? Y es que en los inicios de la agrupación Los Ardiles, el prolífico compositor arequipeño fue un maestro para ellos, no solo dándoles las pautas para seguir la carrera artística sino también entregándoles bellas canciones que hoy ya son eternas. «Don Mario Cavagnaro fue un maestro para nosotros y por ello la oportunidad amérita la reunión, por única vez, de los tres hermanos juntos para interpretar canciones que le grabamos como «Que viva el Perú señores» y canten todos los peruanos de pie», afirma Manuel Ardiles. De esta manera, el público podrá deleitarse del arte y picardía de Los Ardiles como de todo el programa preparado para este homenaje que se presentará el próximo 21 de febrero en el Gran Teatro Nacional y donde también participarán artistas de la talla de Manuel Donayre, Bartola, Lucy Avilés, Jorge Pardo, Dúo de Oro, entre otros. El dato : Mario Cavagnaro, compositor, productor e ingeniero de profesión nació el 16 de febrero de 1926. Ha dejado joyas como «Osito de felpa», «Lima de novia», «Yo la quería patita», «Carretas aquí es el tono», «El regreso», «La Noche de tu ausencia», «La historia de mi vida», entre otros.