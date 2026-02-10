Julio César Uribe: “Los jugadores tienen la oportunidad de reivindicarse ante Juan Pablo II”

Salió al frente. Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, señaló que el entrenador brasileño Paulo Autuori, habló con el plantel rimense, tras la caída ante Melgar de Arequipa 2-1, en busca de recuperarse, y señaló que entienden el enfado de la hinchada celeste, por este mal inicio del Apertura de la Liga 1.

“Ya el técnico ha conversado con el grupo. En su momento yo lo voy a hacer buscando sumar. Los jugadores tienen la oportunidad el sábado ante Juan Pablo II, de sacarse la amargura por lo que se perdió. Respetamos la molestia del hincha porque al igual que ellos, nosotros también estamos molestos. Somos profesionales y tenemos que seguir luchando para encontrar lo que estamos buscando”, comentó Uribe.

Remarcó que aún no se enfocan en la Copa Libertadores, sino en el siguiente encuentro del torneo local. “La Libertadores es un excelente termómetro, el equipo se ha preparado, como todos, y recién por primera vez no hubo equipos que se han quejado por el inicio del campeonato, y esto hace bien al torneo. No pensamos en la Copa sino en Chongoyape. Ya después veremos si nos tocará Alianza Lima o 2 de Mayo”.

Finalmente, dijo que no decaerán por ese inicio en el Apertura. “En el fútbol, los proyectos sólidos se construyen con planificación, estabilidad y respaldo. Desde el área deportiva, valoramos el apoyo de marcas que entienden el alto rendimiento, el trabajo constante y la importancia de pensar a largo plazo. Y aunque algunos sean pesimistas, los objetivos están vivos, no por dos partidos nos vamos a deprimir ni mucho menos, sino al contrario, saldremos adelante”.