Judokas peruanos entre los mejores de América

La Panamericana de Judo ha nominado en la categoría Mejor atleta absoluta femenina a Brillith Gamarra; en Mejor atleta junior: Dryulius Rivas y en Mejor atleta equipo kata a Julio Cusi con Dilmer Calle

En lo mas alto. El Judo peruano tiene una federación que sigue trabajando en el mas alto nivel en organización de grandes eventos a nivel mundial y promueve a nuestros jóvenes judokas a la vitrina internacional y consolida a nuestros deportistas con miras a los juegos multidisciplinarios de este año y el camino a los Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

En ese camino, la Confederación Panamericana de Judo ha nominado en sus Premios Anuales, en la categoría Mejor atleta absoluta femenina a Brillith Gamarra; en Mejor atleta junior: Driulys Rivas y en Mejor atleta kata por equipo a Dilmer Calle con Julio Cusi.

La Premiación de los Premios Anuales de la Confederación Panamericana de Judo sera este 14 de febrero y se anuncie a los ganadores que saldrán luego de la elección de un jurado.

«El talento joven de Panamérica no tiene límites. Presentamos a las tres atletas que han destacado por su proyección, técnica y resultados en la categoría Atleta Junior Femenino durante el 2025.

Conoce a las nominadas: Nicole Marques (Brasil), Driulys Rivas Bocanegra (Perú).y Dayanara Curbelo Travieso (Cuba).

Es importante resaltar que Driulys Rivas ganó una medalla en los Juegos Panamericanos ASU2025 y su carrera es ascendente.

Asimismo, la técnica pura toma el protagonismo Presentamos a las parejas nominadas en la categoría Equipo de Kata, quienes han demostrado una sincronización y maestría técnica excepcionales durante todo el 2025″.

Estos son los equipos candidatos al galardón: Roberto Carlos Pereira y Nàdia Hisako Hori (Brasil); Brynn and Haley Buskerud (USA) y Julio Cesar Cusi Huachaca y Dilmer Calle Morocho (Perú).

Y cerrando las nominaciones nacionales se resalta el regreso triunfal de Brillith Gamarra quien logró una medalla de bronce en el Grand Prix de Judo 2025 realizado con tremendo éxito en el Coliseo Dibós.

La Confederación Panamericana de Judo presenta así a Brillith.

«El respaldo de un continente. Detrás de cada una de estas grandes atletas hay una Federación Nacional que ha respaldado su esfuerzo y presentado oficialmente su nominación ante la Comisión de Reconocimientos de la CPJ. Este proceso reconoce no solo el rendimiento deportivo, sino también los valores fundamentales de nuestra disciplina», señala la Panam de Judo.