Ignacio Buse empezó con triunfo ante italiano Passaro por 2 sets a 1 en el Argentina Open

Comenzó bien. En un partido que se extendió por dos horas y 36 minutos efectivos de juego, el tenista peruano Ignacio Buse, alcanzó una importante victoria ante el italiano Francesco Passaro por dos sets a uno, con parciales de 5-7, 7-5 y 6.4, y avanzó a los octavos de final del Argentina Open.

Passaro, ubicado en el puesto 159° del ranking ATP, sorprendió con un sólido juego y se llevó el primer set por 7-5 en 48 minutos. El italiano mostró un tenis agresivo y consistente, obligando a Buse a ajustar su estrategia para mantenerse en el partido. Sin embargo, Buse respondió con carácter y despliegue técnico en el segundo set. Con un juego más preciso y consistente desde el fondo de la cancha, el peruano igualó el marcador tras imponerse 7-5.

En el tercer y definitivo set, Buse mostró toda su experiencia y mentalidad competitiva. Supo golpear en los momentos decisivos, mantener la calma en los intercambios largos y cerrar el set por 6-4, asegurando así el triunfo y el pase a la siguiente ronda del torneo.

Con este triunfo, Buse se medirá en los octavos de final contra el argentino Sebastián Báez, actualmente en el puesto 34 del ranking ATP, un rival de alto nivel que representará un desafío aún mayor para el tenista nacional.